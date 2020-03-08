ما سر زجاجة ظهرت خلف الأسد بحسب السوريين؟ هل هي قصة خيالية يتم تداولها على أنها حقيقة؟ (صور + فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © RT الرئيس السوري بشار الأسدما سر زجاجة ظهرت خلف الأسد بحسب السوريين؟ هل هي قصة خيالية يتم تداولها على أنها حقيقة؟ (صور + فيديو)

تداولت عدد من الصفحات الشخصية والإخبارية السورية منشورا بعنوان: "سر الزجاجة خلف الرئيس بشار الأسد"، يقدم تصورا عن دلالة وجود زجاجة على يسار الأسد في خطابه الأخير.

وتناقلت الصفحات المنشور بشكل حرفي دون أن تفصح معظمها عن المصدر، حيث ورد فيه أن "وسائل الإعلام العالمية انشغلت بتحليل المضامين العميقة والمدلولات الخطيرة لكلمة الرئيس بشار الأسد التي تمت إذاعتها بمناسبة انتصار حلب وخلاصها من الإرهاب، ولكن أحدا لم ينتبه إلى الرسائل الخطيرة التي وجهها الأسد إلى أعدائه دون أن ينطق بحرف".

ومن تلك الدلائل حسب المنشور وجود الصقر، "لكن الأمر الأخطر كانت الزجاجة التي ظهرت على يسار الرئيس".

ويتساءل كاتب المنشور: "فما هي هذه الزجاجة؟ وما سبب ظهورها في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة؟ ولماذا أصيبت الإدارة الأمريكية والإسرائيلية بالارتباك والقلق عند رؤيتها؟".

ثم يجيب الكاتب أن "الحكاية تعود إلى نهاية حرب تشرين، عندما نجح اثنان من أفراد الجيش في اختراق صفوف الجيش الصهيوني والوصول إلى بحيرة طبرية".

ويتابع كاتب المنشور، أن أحد الجنديين قام بملء "مطرته العسكرية" (قارورة لتخزين مياه الشرب) من البحيرة، بينما قام الآخر بملء كيس برمال شاطئ البحيرة.

facebook

وطلب الجنديان مقابلة القائد العام للجيش والقوات المسلحة، (وهو رئيس الجمهورية)، وقالا إن لديهما "هدية نود تقديمها للسيد القائد العام شخصيا".

Advertisements

ويقول كاتب المنشور إن الجنديين نجحا بعد محاولات عدة في الوقوف أمام الرئيس وتقديم الهدية له، ويتابع: "أمام هذا المشهد بكى السيد الرئيس، وقال: هذا عهد علي أمامكما وأمام الله، أن لا ارتاح وأن لا أعرف لذة العيش إلا بعد استعادة الجولان الحبيب وإعادة هذا الماء إلى مكانه".

ثم وجه الرئيس بالبحث عن "أمهر صناع الزجاج اليدوي في دمشق وبالفعل تم إيجاد الرجل المطلوب، وطلب منه السيد الرئيس أن يصنع من رمال البحيرة زجاجة خاصة لا يوجد لها مثيل في العالم، لتكون مكانا تحفظ فيه مياه البحيرة"، وهو ما حصل.

ويتابع المنشور أن الرئيس الراحل حافظ الأسد، قال للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، حين زار دمشق، لدى استفساره عن الزجاجة: "هذه الزجاجة صنعت من رمال بحيرة طبرية، والماء الذي فيها هو ماء البحيرة، وسأقوم أنا أو أحد أولادي من بعدي بإفراغها في البحيرة بعد تحرير الجولان".

ويختتم كاتب المنشور بالقول: "وظن الأمريكيون والإسرائيليون أن الرئيس نسي الموضوع، أو تنازل عنه في خضم الحرب الكونية الإرهابية التي تتعرض لها سوريا.. ولكن هيهات، فقد صدم الجميع عند رؤية الزجاجة، وفهموا الرسالة".

يقول كثيرون إنه تم تأليف هذه القصة من باب السخرية، لكن الآن يتم تداولها على أنها قصة حقيقية. © متوفر بواسطة RT © متوفر بواسطة RT © متوفر بواسطة RT

المصدر: RT