- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دبي - بواسطة محمد فارس قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحى، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم.
وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايوانى، موضحه ان حالة المواطن المصرى الذى أصاب بالكورونا تم نقله للحجر الصحى وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.
شاهد ايضًا- دراسة: فيروس كورونا ليس الأخطر
مقدم من سكاي نيوز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الداخلية التونسية: الأمن يخوض حربا يومية للقضاء على الإرهاب
أكد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، أن القوات الأمنية تخوض حربا يومية للقضاء على التنظيمات الإرهابية.سكاي نيوز عربية
-
سول تندد بقرار طوكيو إخضاع مواطنيها للحجر الصحي
أدانت كوريا الجنوبية قرار اليابان بإخضاع مواطنيها القادمين إلى اليابان، لحجر صحي لمدة 14 يوما، واصفة قرار طوكيو بغير المقبول.كما تعهدت حكومة سول بأخذ تدابير صارمة مماثلة تطبق على كل اليابانيين القادمين لكوريا.سكاي نيوز عربية
-
بريطانيا لا تستبعد إصابة آلاف بـ"كورونا" في البلاد
عرضت الحكومة البريطانية خطتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ولم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يصاب به آلاف الأشخاص. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بريطانيا إلى أكثر من خمسين.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
دراسة: فيروس كورونا ليس الأخطر
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة: 34 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.