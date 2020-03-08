وزيرة الصحة: 34 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحى، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايوانى، موضحه ان حالة المواطن المصرى الذى أصاب بالكورونا تم نقله للحجر الصحى وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.

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مقدم من سكاي نيوز