إنهاء الحجر الصحى لمئات الحالات بمحافظة أربيل العراقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ أربيل فرست صوفى اليوم الأحد، عن إنهاء الحجر الصحى لمئات الأشخاص بالمحافظة العراقية، بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقال المحافظ - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "عملنا على تطبيق جميع التعليمات الحكومية الخاصة باحتواء فيروس كورونا، كما شكلنا لجنة عليا للوقوف علي تقييم الإجراءات لاحتواء الفيروس".

وأوضح "أنه تم حجر 1351 حالة في حدود محافظة أربيل، 95% منهم دخلوا عبر معبر حاج عمران الحدودي مع إيران، بينما تم دخول باقي الحالات عبر المطارات الدولية، ومنفذ المنذرية"، مشيرا إلى أنه "سيتم إنهاء الحجر الصحي اليوم لـ 957 شخصا بعد تأكيد عدم إصابتهم".

وحذر محافظ أربيل من خطورة عدم الالتزام بتعليمات الحجر، خاصة للداخلين عبر المنافذ بطريقة غير شرعية"، لافتا إلى "ضرورة خضوعهم للحجر من أجل سلامتهم وسلامة باقي المواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، عن تسجيل إصابة مؤكدة ثانية بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

إلى ذلك، أعلن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي اليوم شفاء جميع مرضى فيروس كورونا، وقال الحجامي - في بيان - "إنه بمناسبة شفاء جميع مرضى فايروس كورونا في دائرتنا، تقرر منح كتاب شكر وتقدير لجميع منتسبي الدائرة".

وأضاف أنه تم أيضا منح مكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل من قام بتشخيص ونقل وخدمة وعلاج المصابين.

Advertisements

وكانت مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق حجزت أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأعلنت الصحة العراقية تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 26، وقال مدير الصحة دلوفان محمد، اليوم الاثنين، "إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.