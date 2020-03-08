شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل اصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة واجمالى الحالات يصل 62 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ليترفع اجمالى الحالات 62، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وكانت وزارة الصحة الكويتية شددت على جميع الواصلين إلى الكويت من سبع دول اتباع إجراءات وإرشادات الصحة الوقائية والالتزام بتطبيق الحجر المنزلى الإلزامى وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرتهم تلك الدول.
وقالت الوزارة فى بيان صحفى أمس " إن تلك الدول هى الهند وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر".
وكان مجلس الوزراء الكويتى قرر فى اجتماعه الاستثنائى أمس وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر لمدة أسبوع.
وجاءت خطوة مجلس الوزراء هذه إلحاقًا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدنى إلى جميع شركات الطيران العاملة فى مطار الكويت الدولى منذ ظهور الوباء والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين وهونغ كونغ وإيران وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا وسنغافورة واليابان والعراق.
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