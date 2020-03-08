طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية ومعتدل فى البحرين و غائم بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا حيث تثور الرياح المثيرة للأتربة فى المملكة العربية السعودية، فى الوقت الذى تشهد فيه دولة الإمارات طقسا صحوا غائما أما في البحرين فإن الطقس معتدل .السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (القصيم، الرياض، حائل ،الشرقية ،المدينة المنورة ، الجوف ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الامارات
توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا يصبح ً، غائما ليلاً شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 16 – 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س أحياناً، الخليج العربي: خفيف – متوسط.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 المد الثانى عند الساعة 50:01 الجزر الأول عند الساعة 19:01 الجزر الثانى عند الساعة 06:30 بحر عمان: خفيف -متوسط.
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين اليوم الأحد سيكون معتدل مع غبار خفيف فى وقت لاحق ويكون بارد نسبيا خلال الليل.
الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، الرطوبة النسبية العظمى 80% الصغرى 30 %، شروق الشمس فى الساعة 05:53 صباحا وغروبها فى الساعة 05:43 مساءا.
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