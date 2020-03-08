شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية ومعتدل فى البحرين و غائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا حيث تثور الرياح المثيرة للأتربة فى المملكة العربية السعودية، فى الوقت الذى تشهد فيه دولة الإمارات طقسا صحوا غائما أما في البحرين فإن الطقس معتدل .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (القصيم، الرياض، حائل ،الشرقية ،المدينة المنورة ، الجوف ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا يصبح ً، غائما ليلاً شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 16 – 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س أحياناً، الخليج العربي: خفيف – متوسط.

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فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 المد الثانى عند الساعة 50:01 الجزر الأول عند الساعة 19:01 الجزر الثانى عند الساعة 06:30 بحر عمان: خفيف -متوسط.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين اليوم الأحد سيكون معتدل مع غبار خفيف فى وقت لاحق ويكون بارد نسبيا خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، الرطوبة النسبية العظمى 80% الصغرى 30 %، شروق الشمس فى الساعة 05:53 صباحا وغروبها فى الساعة 05:43 مساءا.