اليمن.. جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن 36 معتقلا بالجوف

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، الأحد، الإفراج عن 36 معتقلا بمحافظة الجوف (شمال)، بحسب إعلام محلي.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 36 شخصا في الجوف تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى، التابع للحوثيين، في إطار ما أسماه "عفوا عاما".

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ولم يذكر المصدر الأمني الحوثي تفاصيل إضافية حول المفرج عنهم، وما إذا كانوا مقاتلين في صفوف القوات الحكومية، أو مدنيين، واكتفى بالقول أنهم "من المغرر بهم والمخدوعين".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الجانب الحكومي بشأن ما أورده المصدر الأمني للحوثيين.

والأحد الماضي سيطر مسلحو جماعة الحوثي على مدينة الحزم، مركز الجوف المحاذية للسعودية، في تحولت لافت لمسار المعركة لصالح الجماعة، التي سيطرت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على منطقة "الفرضة"، الجبلية بمديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.

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