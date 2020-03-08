«الأرصاد» تُنبّه سكان 3 مناطق.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة وتدني الرؤية حتى هذا الموعد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات شملت مناطق (الرياض- الشرقية – القصيم).
ونبهت الهيئة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية على منطقة الرياض، وينتهي الإنذار اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وفي منطقة الشرقية نبهت الهيئة بنشاط للرياح المثيرة للأتربة ، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، وينتهي الإنذار في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.
أما في منطقة القصيم فقد نبهت «الأرصاد» باستمرار العوالق الترابية وتدني مدى الرؤية، وينتهي الإنذار مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً.
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