شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. تنبيه من ملحقية المملكة الثقافية بأمريكا للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية نيويورك بلغت ٧٠ حالة، داعية من جميع المتواجدين بالولاية التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية.
وذكرت الملحقية في تغريدة على حسابها الرسمي في” تويتر” : أنه للحالات الطارئة يمكن التواصل على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بقنصلية نيويورك على الأرقام التالية ( 917-690-0414- 917-690-2663 )
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