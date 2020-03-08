شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لميلشيا الحوثى فى شمال الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، محاولة تسلل لميليشيا الحوثى الانقلابية إلى مواقع للجيش فى مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

وكشف المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، السبت - أن مجموعات تابعة لميليشيات الحوثى الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطنى فى جبهتى الوجف والسليلة بمنطقة اليتمة بمديرية خب الشعف، إلا أن قوات الجيش الوطنى أخفقت تلك المحاولة.

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وأشار البيان إلى أن الجيش الوطنى رصد الميليشيات الانقلابية منذ بداية تحركاتها سواء من الجبال المحاذية للعقبة أو من المواقع الأخرى جنوب اليتمة، ووقعت اشتباكات استمرت قرابة الـ١٤ساعة.

وأوضح البيان أن مقاتلات التحالف، بالتزامن، استهدفت بغارتين تجمعات للميليشيات الإنقلابية فى ذات المنطقة، ما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الحوثية وتدمير أطقم وعربات تابعة لها.