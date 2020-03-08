دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سعر هواتف Find X2 وFind X2 Pro وموعد توفر الهواتف في الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Oppo مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Find X2، التي انطلقت بتصميم ثقب الشاشة، مع سعر يبدأ من 999 يورو للإصدار الرئيسي، وسعر 1199 يورو لإصدار Pro.

عقد شركة Oppo مؤخراً حدث خاص على شبكة الإنترنت للإعلان عن هواتف Find X2 حيث إستعرض Michael Tran المميزات الجديدة في كلاً من هاتفي Find X2 وFind X2 Pro.

أكدت شركة Oppo خلال الإعلان على أن هواتف Find X2 ستتوفر في الأسواق العالمية في بداية شهر مايو، ومن جديد جاءت تفاصيل جديدة عبر Bingo Luo مدير الإنتاج في شركة Oppo، حيث أكد على أن هواتف Find X2 تصل إلى بعض الأسواق بدءاً من 13 من مارس، على أن تتوفر عبر متاجر التجزئة، وبعض شركات الناقل مثل Orange، وT-Mobile، وأيضاً Telefonica.

من جانب أخر بدأت شركة Oppo في تلقي طلبات الحجز لكلاً من هاتفي Find X2 و Find X2 Pro في هولندا، كما تتوفر أيضاً في السوق الصيني عبر JD.com، وعبر شركات الناقل، كما يأتي هاتف Find X2 بنموذج خاص في سوق الصين بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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أيضاً من المقرر أن تدفع شركة Oppo الإصدارات الجديدة في عدد 30 شركة لخدمات الناقل في الأسواق العالمية، وتشمل هذه الأسواق الأوروبية مثل إسبانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، مع بعض الأسواق الأخرى مثل بلجيكا، وألمانيا، وإيرلندا، والبرتغال، ورومانيا إلى جانب اوزبكستان.

أسعار هواتف Find X2 وFind X2 Pro

هاتف Find X2 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت في السوق الصيني فقط بسعر 701 يورو.

هاتف Find X2 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت في السوق الصيني فقط بسعر 764 يورو.

هاتف Find X2 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 999 دولار في السوق الأوروبي.

هاتف Find X2 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1199 دولار

إصدار لامبورغيني من هاتف Find X2 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت يأتي في السوق الصيني فقط بسعر 1656 يورو.

المصدر

هذا الموضوع سعر هواتف Find X2 وFind X2 Pro وموعد توفر الهواتف في الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.