شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمنى: حريصون على إحلال السلام الدائم فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، أن الحكومة الشرعية فى بلاده حريصة على إحلال السلام الدائم ، مبيناً أن المعركة التى تخوضها اليمن حاليا هى معركة دفاعية لاستعادة الحق المشروع.
وأشار نائب الرئيس اليمنى ، خلال لقائه بمدينة مارب ، قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلى ، الى أن مليشيا الحوثى عبثت ولا تزال بأمن اليمن واليمنيين ومقدراتهم وطال عبثها أمن الإقليم والممرات الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الفريق محسن قوله " إن مشروع مليشيا الحوثى سيفشل بسبب ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين وفكرها الطائفى القائم على تمزيق الصف الوطنى والنسيج الاجتماعى وتكريس الطبقية فى المجتمع، وارتهانها للمشروع الإيراني".
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