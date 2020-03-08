شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة يرصد 19 انتهاكا للهدنة من قبل المسلحين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، السبت، 19 انتهاكا للهدنة من قبل المسلحين المتمركزين فى محافظة إدلب.

وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية أوليج جورافليوف - فى تصريح مقتضب أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "تم رصد 19 انتهاكا لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشار إلى أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها فى عدد من المسارات بمحافظات حلب والرقة والحسكة السورية، إلى جانب قيام الطيران الحربى الروسى بدورية جوية فى مسارات عدة انطلاقا من مطار مدينة القامشلى شمال شرق سوريا.