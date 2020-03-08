شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية": وضع جميع المخالطين لحالات سباق الدراجات فى الحجر الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، أنها وضعت كافة الأشخاص المخالطين لحالات سباق الإمارات للدراجات، الذى شهدته العاصمة أبوظبى، قبل أسبوعين، فى الحجر الصحي.

وذكرت الوزارة، فى بيان مشتركة مع وزارة التربية والتعليم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتى "وام"، أن المحتجزين تم فحصهم وهم فى انتظار النتائج وقد تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات، الأولى تشمل زوار الفندق وعددهم 26، والثانية تشمل الرياضيين وعددهم 56، أما الثالثة وهم موظفو الفندق وعددهم 236.

وكشفت الوزارة أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الدولة من خلال التقصى النشط والمستمر بلغ 45 حالة و منها 7حالات تماثلت للشفاء و أن حالات معظم المصابين مستقرة مع وجود حالتين تحت عناية مكثفة مؤكدة إجراء الفحوص اللازمة لكل المخالطين.

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وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر كافة التطورات حول العالم حول انتشار فيروس كورونا، وتعتزم اتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص المرضى المواطنين المتواجدين خارج الدولة للأغراض المختلفة بناء على معطيات الموقف الصحى للدول التى يتواجدون فيها من خلال سفارات الدولة ونقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجلاء أى مواطنين فى حال زادت خطورة تواجدهم فى الدولة الأخرى.

وأوضحت أن الإمارات لديها مخزون استراتيجى كاف من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا، وغرف العزل المجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروسات إلى المناطق المجاورة، مشيرة إلى أنها تمتلك طواقم طبية متخصصة تصل إلى 700 شخص يعملون فى الفترة الواحدة وعلى مدار اليوم، فيما تم تخصيص مراكز اتصال فى الجهات الصحية تعمل على مدار الساعة للتقصى والمتابعة.

وأوصت الوزارة المواطنين والمقيمين، بتجنب السفر بعد قرار وزارة التربية والتعليم تقديم إجازة الربيع للمدارس، وذلك نظرا لازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد فى عدة دول و أكدت أنه سيتم إخضاع العائدين من السفر للإجراءات الوقائية فى المطار.