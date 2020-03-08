اللغة العربية تحتاج إلى طفرة رقمية

نظمت دائرة الثقافة في الشارقة مساء أمس الأول الجمعة، في النادي الثقافي العربي ندوة تحت عنوان «اللغة العربية في عالم الرقميات»، شارك فيها الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد الأمين السملالي، والخطاط تاج السر، والروائي إسلام بوشكير، وأدارها الدكتور إياد عبد المجيد.

وتناول الدكتور إياد في مقدمته محاور الندوة ولخصها في تطور الدرس اللغوي العربي، وتناول القواميس اللغوية العربية وضرورة مواكبتها للعصر، وحضور العربية في المجال الرقمي، والعوائق التطورية التي تجابهها في عالم العولمة ومحاولة الإجابة عن أسباب تخلف اللغة العربية في هذا المجال، وعما أعد المبرمجون العرب للغتهم كي تساير العصر.

تحدث الدكتور عمر عن المصفوفات اللغوية، وكيفية تقديم خوارزميات صرفية للغة العربية، تُمكن من توليد أقسام الكلام عامة، والأسماء البسيطة على وجه الخصوص، ومن ثم الوصول إلى بناء قاعدة بيانات صرفية عامة، موجهة أساساً لخدمة المعاجم الآلية للغة العربية، وعرّف الخوارزميات بأنها مجموعة من القواعد المنظمة في طريقة معينة، تنطلق من القاعدة البسيطة إلى القاعدة المركبة، ثم إلى القاعدة الأكثر تعقيداً، فهي منظومة من القواعد الصورية المبرمجة تقوم بوظيفة المراقبة بالنسبة للغة على مستويي الإدخال والإخراج، فيتم بموجبها إجراء عمل الحساب على الحاسوب؛ أي سلسلة من العمليات الجزئية المتناسقة، تتوقف كل واحدة منها على السابقة، وهو ما يعني أن توليد أقسام الكلام الأساسية من الجذر ينبني على روزنامة من الخوارزميات الصورية، فكل مقولة وظيفية مولّدة من الهيكل الصوتي؛ أي الجذر، ولها منظومتها الخاصة مع اتفاق في بنية الهيكل الصرفي الأساسية.

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وأبرز الدكتور محمد الأمين السملالي في مداخلته، قيمة اللغة العربية بوصفها هوية أمة وامتداداً لتاريخها، فهي وسيلة التعبير والتواصل والوجود، وهي السلطة التي من خلالها تحدد العلاقات والقوانين، وهي أداة توحيد الأمة فكرياً وسياسياً، ورمز للهوية الفردية والاجتماعية والثقافية والتوجيهية، ومدونة لحفظ الحضارة وإيصال المعرفة، ويجب أن تعمل الحكومات العربية على التزام اللغة العربية الفصيحة في جميع وسائل الإعلام المقروءة، والعمل على حماية العربية السليمة؛ لغة الفكر والثقافة والأدب والعلم والدين، من كل ما يعيق أو يفسد تعلمها ونشرها في الأمة، مع العناية بإعداد دورات تدريبية للعاملين في الإعلامين: المسموع والمرئي، لتدريبهم على تجنب اللحن.

أما بوشكير فتعرض في حديثه إلى التقهقر الكبير الذي تعانيه اللغة العربية، وتخلفها عن مسايرة الركب الرقمي، فالحديث مازال اليوم في العالم العربي عن إنشاء معجم لغوي جامع، بينما وصلت اللغات الأخرى إلى عوالم رقمية مهولة، فأصبح الحديث عن محرر رقمي ومحول للصورة إلى نص، وتحويل المنطوق إلى مكتوب، في اللغات الأخرى أمراً مطبقاً، والأمر موجود في اللغة العربية إلا أنه ضعيف جداً، وتكثر فيه الأخطاء.

وأوضح الخطاط تاج السر، أن من شأن فتح الباب على مصراعيه لاستغلال الرصيد الهائل من التراث العربي من مؤلفات وإبداعات ظلت بين دفات المجلدات غير المستَغَلّة من طرف التكنولوجيات الجديدة أن يعرّف الناشئة إلى تراثهم الخطي العربي، وهو ما لم يتحقق بنسبة مئة في المئة؛ لأن هذه المعلومات بالنسبة للحاسوب هي عبارة عن صور لا يمكنه فهمها، لكن بعد اعتماد خوارزميات التعرف إلى الخط تصبح هذه المعلومات عبارة عن نصوص قابلة للاستغلال من طرف برمجيات المعالجة الآلية للغات الطبيعية، حيث يتمثل عمل برمجيات التعرف الآلي إلى الخط، في تحويل الصور إلى نصوص، وقد خَطت كثير من اللغات أشواطاً كبيرة في ميدان التعرف الآلي إلى الخط.