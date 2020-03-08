شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يشن عملية نوعية ضد أهداف عسكرية حوثية بالصليف غرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، السبت، بدء تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية بالصليف فى محافظة الحديدة غرب البلاد.

وأشار التحالف - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إلى أنه دمر مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة فى المنطقة، كاشفا أن الأهداف المدمرة شكلت تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مطالبا فى الوقت ذاته المدنيين فى الصليف بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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وشدد على أن ميليشيا الحوثى تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة، مؤكدا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولى الإنساني.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك اجتمع - أمس - مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث للحديث عن التحركات الأممية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، وآفاق العملية السياسية فى اليمن.