شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تُكذب مزاعم تركية بإطلاق قواتها النار على المهاجرين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت تركيا اليوم السبت تسجيلا مصورا قالت إنه لجندى يونانى يطلق الذخيرة الحية على المهاجرين الذين يحاولون العبور من تركيا، بينما نفت أثينا استخدام قواتها الطلقات النارية، ويظهر الفيديو مهاجرين أثناء محاولتهم عبور سياج بينما يطلق أحد الجنود النار من الجانب الآخر من الحدود.

وقال مسؤول تركى إن هذه اللقطات كانت اليوم قرب معبر بازاركولى الحدودى الذى يربط بين غرب تركيا واليونان، وإن جنديا يونانيا هو من يطلق الرصاص، ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مصداقية هذا الفيديو.

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وأعلنت تركيا فى 28 فبراير أنها لن تكبح تدفق المهاجرين عبر حدودها إلى أوروبا، قائلة إنها لم تعد تستطيع احتواء ملايين المهاجرين الذين تستضيفهم مع احتمال استقبال المزيد ممن يفرون من تصاعد القتال فى شمال غرب سوريا.

وقال نائب وزير الداخلية التركى إسماعيل تشاتقلى على تويتر "نرى الحضارة الأوروبية على حدودنا مع اليونان".

وفى تعليق على الفيديو، قال مسؤول حكومى يونانى لرويترز إن القوات اليونانية على الحدود تستخدم طلقات صوت وليس ذخيرة حية.