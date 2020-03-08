شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو جميع القادمين من 7 دول عزل أنفسهم 15 يوما منعا لتفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة البحرينية أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية، كما يتوجب على جميع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعيين الماضيين البقاء فى مقر سكنهم فى غرفة منفصلة لمدة 14 يوماً، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابط www.moh.gov.bh/covid19

أو من خلال الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعداً للفحص واتباع التعليمات التى ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدى له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوهة بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

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ووفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، فإن وزارة الصحة السعودية تعلن بأنه يجب على من كان فى كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

كما يجب على أى ممارس صحى عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.

وفى حالة ظهور أى أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.