شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تقر حظر السفر لرعاياها إلى إيران والدول الموبوءة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت الحكومة اليمنية حظر السفر لرعاياها إلى إيران تحت أى ظرف تنفيذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران فى أكتوبر من العام 2015م، كما شددت على عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير، ويأتى ذلك ضمن تدابير أعلنت عنها الحكومة اليمنية اليوم وتضمنت تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضى اليمنية بشكل مؤقت حتى إشعار آخر للأجانب القادمين من الدول الموبوءة، واستثنت التدابير من يقدم ما يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية فى بيان بثته - وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن الحكومة اليمنية أقرت عدداً من الإجراءات الاحترازية ذلك حرصاً منها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ونظراً لتفشى الفيروس فى الكثير من البلدان بشكل كبير وعلى وجه التحديد فى إيران التى لا تحترم مسؤوليتها ولا تلتزم بالشفافية فى الإفصاح عن القادمين والمغادرين لأراضيها من الأجانب".

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وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، فإن وزارة الصحة السعودية تعلن بأنه يجب على من كان فى كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

كما يجب على أى ممارس صحى عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.

وفى حالة ظهور أى أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.