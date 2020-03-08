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الكويت تدعو جميع الواصلين إلى البلاد من مناطق تفشى كورونا الالتزام بالحجر المنزلى أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة الكويتية على جميع الواصلين إلى الكويت من سبع دول اتباع إجراءات وإرشادات الصحة الوقائية والالتزام بتطبيق الحجر المنزلى الإلزامى وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرتهم تلك الدول.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى مساء اليوم " إن تلك الدول هى الهند وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر".

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وكان مجلس الوزراء الكويتى قرر فى اجتماعه الاستثنائى أمس وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر لمدة أسبوع.

وجاءت خطوة مجلس الوزراء هذه إلحاقًا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدنى إلى جميع شركات الطيران العاملة فى مطار الكويت الدولى منذ ظهور الوباء والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين وهونغ كونغ وإيران وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا وسنغافورة واليابان والعراق.

 

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