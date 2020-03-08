شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنصح كل العائدين من مناطق تفشى كورونا بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، فإن وزارة الصحة السعودية تعلن بأنه يجب على من كان فى كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

كما يجب على أى ممارس صحى عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.

وفى حالة ظهور أى أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.