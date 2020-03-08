شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلق الدراسة بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين خوفا من تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحدد 13 / 7 / 1441 هـ، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.



وتنفيذاً لقرار وزير التعليم؛ فقد عقدت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اجتماعاً لتحديد إجراءات العمل بالقرار، حيث قررت اللجنة ، مايلي :



1 - تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

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2 - التأكد من جاهزية البدء بالمدرسة الافتراضية خلال فتره تعليق الدراسة بمحافظة القطيف عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، التي ستوفر جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، ولا تتطلب حضور الطالب للمدرسة، وذلك من خلال تقديم الدروس بشكل متزامن، وحل الواجبات، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد. تحت مسمى ( منظومة التعليم الموحدة ).



3 - توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة ( عين ) التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية.



4 - كمًا وجه معالي الوزير معالي المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني ومعالي مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل للعمل على ما تضمنه القرار كل فيما يخصه.



ووزارة التعليم إذ تتمنى للجميع السلامة؛ تؤكد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الفيروس، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.