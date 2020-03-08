الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في كابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» واستهدف تجمعاً في العاصمة الأفغانية كابول، وتسبب في مقتل 32 شخصاً من الأبرياء ووصفتها ب«الجريمة النكراء» التي تتنافي مع القيم الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي هجوم كابول الذي تبنته «داعش» إدانات دولية حول العالم، إذ يعدّ الأكثر دموية في أفغانستان منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان أواخر الشهر الماضي، بشأن الانسحاب الأمريكي من البلاد. ويعيش الأفغان حالة حداد، إذ ذكّرهم الحادث بمدى هشاشة الوضع الأمني في البلاد، بعدما تسلل رجل وأطلق النار على أناس يشاركون في تجمع سياسي بالعاصمة، مسقطاً عشرات القتلى والمصابين.

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ويقول زمان علي (60 عاماً) الذي أصيب برصاصة، خلال الهجوم: «رأيت طفلاً ميتاً ملقى على الأرض». وتابع: «كان الجميع يحاولون الفرار، فيما كان الجرحى يطلبون المساعدة». واستهدف تنظيم «داعش» المناسبة نفسها التي تقيمها أقليه «الهزارة» في هجوم العام الماضي، وأسفر يومها عن مقتل 11 شخصاً.

وعبّر الناجون من الهجوم، عن غضبهم من الحكومة، معتبرين أنها فشلت في تحسين الوضع الأمني. وتقول بصيرة: «فرّ السياسيون في مواكبهم، ولم يبقَ سوى الأبرياء والفقراء الذين لقوا مصيرهم من القتل، والتعرّض للإصابات».

ووقع الهجوم، أثناء وجود مسؤولين سياسيين، بينهم رئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله، ونقلوا جميعاً من الموقع سالمين. ويُلقي هذا الهجوم شكوكاً في مدى قدرة طالبان على منع تنظيم «داعش» من توسيع سيطرته في أفغانستان، لا سيّما بعد خروج الجيوش الأجنبية، وذلك تمهيداً للبدء بحوار بين الحركة وحكومة كابول، من المفترض أن ينطلق الثلاثاء المقبل.

ودانت الولايات المتحدة والسعودية والبحرين هجوم كابول. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن مثل هذه الأفعال «تقوض عملية السلام». واستنكرت السعودية بشدة الهجوم، وأكدت تضامنها مع كابول. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن تضامن المملكة مع أفغانستان، ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب. كما نددت البحرين بالحادث، وأكدت تضامنها مع أفغانستان، مجددة موقفها الراسخ الذي ينبذ العنف والإرهاب بكل صوره، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه. (وكالات)