روسيا ترصد إطلاق نار متقطعاً بمنطقة الهدنة في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساد الهدوء الحذر منطقة اتفاق الهدنة في إدلب، سواء من حيث القصف الجوي والبري أو الاشتباكات؛ وذلك في إطار اليوم الثاني على التوالي لوقف إطلاق النار الجديد، المنبثق عن اتفاق روسي - تركي، فيما أعلنت روسيا أنها رصدت إطلاق نار متقطع في المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إنه رصد تحليق طائرات حربية روسية في سماء محافظتي إدلب وحلب، ظهر أمس السبت؛ حيث حلقت طائرتان روسيتان في أجواء ريفي حلب الغربي وإدلب الشمالي، من دون أن تقوما بأي ضربات جوية، في الوقت الذي ساد فيه الهدوء عموم المنطقة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: إن وقف إطلاق النار في إدلب، والذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق مع روسيا، لم يشهد انتهاكات. ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن أكار قوله، إن بلاده وروسيا ستقومان بتسيير دوريات مشتركة اعتباراً من ال15 من مارس/آذار الجاري في محافظة إدلب، مشيراً إلى أن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول الطريق، وأن وفداً عسكرياً روسياً سيزور أنقرة هذا الأسبوع؛ لمناقشة الخطوات التالية.

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وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو؛ بعد محادثات لاحتواء الصراع. ودعا الاتفاق إلى القيام بدوريات مشتركة للقوات التركية والروسية في محيط طريق «إم4» بمنطقة إدلب بدءاً من 15 مارس/آذار. ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن هناك ثلاث وقائع شهدت إطلاق نار في إدلب في ال24 ساعة الماضية. وأضافت: إن هناك 7 حالات إطلاق نار أخرى في اللاذقية، و9 حالات في حلب. وقالت الوزارة أيضاً إن 860 لاجئاً عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من جانبها، قالت المستشارة السياسية في الرئاسة السورية بثينة شعبان: إن الاتفاق (التركي الروسي) بشأن إدلب، مؤقت ولمنطقة معينة، وهو استكمال لتنفيذ اتفاق سوتشي. ولفتت شعبان إلى أن هذا الاتفاق، هو جزء من مسارات سياسية وعسكرية ودبلوماسية عدة، مشيرة إلى أن تضحيات الجيش السوري فرضت الاتفاق الذي بموجبه يتم فتح طريقي (M4) و(M5) مع تأكيد استمرار مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأكدت المستشارة أن التنسيق الروسي- السوري «مسبق ودقيق، كما أن هناك مصداقية وثقة متبادلة ومطلقة بين البلدين»، لافتة إلى أن الجانب الروسي «برهن على مدى سنوات الحرب في سوريا، وانخراطه في مكافحة الإرهاب، أنه حليف يعتمد عليه ويحترم كلمته».

وأطلع الرئيس الروسي بوتين، أمس السبت، نظيره السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي على فحوى الاتفاق الذي ينص على إعلان وقف لإطلاق النار في إدلب، بعد قصف متبادل دموي بين الجيشين السوري والتركي.