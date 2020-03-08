شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة آل علي «فارس الميدان» في بطولة فزاع لليولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

توّج عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جمعة عبيد آل علي، بكأس بطولة فزاع لليولة في دورتها العشرين بعد أن تفوق على منافسه سلطان بالرشيد الكتبي.

وبلغ مجموع أصوات الحلقة الختامية من البطولة قرابة 400 ألف صوت، حصد منها جمعة عبيد آل علي 85%، وهو رقم قياسي جديد في التصويت الحاسم للجمهور الذي امتد على مدار أسبوعين متتاليين.

الحلقة التي أقيمت في القرية العالمية، أمس الأول الجمعة، حضرها عدد من كبار من ضيوف البطولة ومسؤولي المركز، إلى جانب سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات، وعدد من ممثلي المؤسسات المجتمعية والشخصيات.

واجتذبت الحلقة جمهوراً غفيراً، في حين نقلتها على الهواء مباشرة قناة سما دبي، ضمن النسخة ال15 لبرنامج «الميدان».

ونال جائزة اليويل المتميز مطر الحبسي، تقديراً لالتزامه وروحه الرياضية وأدائه في المنافسات.

وشاركت في الحلقة الاستثنائية نخبة من الفنانين والشعراء، هم حسين الجسمي، وعيضة المنهالي، وفايز السعيد، وسيف السعدي الذي ألقى قصيدة بعنوان «شوق المعالي»، مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وعبر السعدي عن فخره بالمشاركة قائلاً: «وجودي في الحلقة الأخيرة تكريم أعتز به، وهذه مشاركتي الثالثة في هذا الحدث المميز من نوعه الذي يدعم الموروث الشعبي ويقدمه بأبهى حلة».



عبدالله بن دلموك: بدأنا العمل للعام المقبل



أكد عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي وجّه بإطلاق هذه البطولة قبل أكثر من 19 عاماً، أسهم في تميز الحدث واستمراريته طوال هذه السنوات بتألق وإقبال متزايد.

وقال: «توجيهات سموه، أكدت أهمية نشر الموروث الشعبي ودعم جميع الفعاليات التي تسهم في ترسيخ رياضات الآباء والأجداد، والعمل على جذب الناشئين والشباب وصقل مواهبهم، وهو ما يجعلنا نرى وجوهاً جديدة في كل نسخة تقدم أروع أداء، والأهم هو التحلي بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة على اعتبار أن الجميع يوجد هنا من أجل هدف واحد وسامٍ يرتبط باسم دولتنا الغالية».

وكشف أن التطوير لن يتوقف في بطولة فزاع لليولة، وأن هناك خطوات دائمة لتقديم الأفضل في كل نسخة، وأن العمل بدأ استعداداً لمنافسات العام المقبل، ومواكبة التطلعات.



البطل: حلمي حقيقة



عبر جمعة عبيد آل علي عن سعادته الكبيرة بالفوز قائلاً: «شعور لا يوصف، وأشكر كل من صوت لي ودعمني في هذه المشاركة. الفوز بالكأس الذهبية حلم أصبح حقيقة سعيت إليه منذ سنوات ووضعته هدفاً دائماً لي».



مسيرة حافلة



شهدت الحلقة الأخيرة عرض فيلم فيديو يروي المسيرة الحافلة لبطولة فزاع لليولة على مدار أكثر من 15 عاماً، وتضمن تصريحات ممن أسهم في نجاحها، والذين سبق لهم التتويج باللقب وكيفية إسهام ذلك في تغيير حياتهم، وتحوله إلى انطلاقة فارقة تدعو للفخر والاعتزاز والمضي نحو التفوق.



سعاد درويش: الجميع فائز

Advertisements



أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المتوج بكأس فزاع الذهبي استحق الحصول على اللقب بالنظر لأدائه منذ الحلقة الأولى من خلال المهارة والتركيز والعمل المتواصل منذ سن مبكرة للوصول إلى هذه المستويات الاحترافية. وقالت: في الوقت نفسه، الجميع فائز بالنسبة لنا في هذا الملتقى الشعبي الذي يحقق أهدافاً تتخطى إطار حسابات الربح والخسارة فقط، ونسعى من خلالها إلى إيصال رسالة من منظور إبراز هذه الرياضة التراثية والقيم المجتمعية المرتبطة بها، والأهم سعادتنا برؤية أبطال صاعدين من الجيل الجديد لبوا الدعوة وحملوا المسؤولية الوطنية.



قصيدة حب



عبّر الفنان عيضة المنهالي عن سعادته بالمشاركة بصورة دائمة في «برنامج الميدان» منذ 15 عاماً. وأدى المنهالي في الحلقة الأخيرة قصيدة في حب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من كلمات عبد الله بن حمدان بن دلموك وألحان فايز السعيد.

وقال المنهالي: سعيد للغاية باعتبار هذا البرنامج جزءاً من مسيرتي الفنية، ومحطة أتواجد فيها سنوياً، والشكر لكل من شارك في الحدث وقدم هذا الأداء الجميل.



«يالزين» هدية السعيد



قدم الفنان فايز السعيد أغنية بعنوان «يالزين»، مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، من كلمات الشاعر محمد بالمر بالعبد، وألحان وغناء الفنان نفسه، وتوزيع محمد نديم.

وقال السعيد: «هذه الأغنية إهداء لراعي البطولة سمو ولي عهد دبي، والشكر للقائمين على البطولة والثقة التي حظيت بها منهم، من خلال التعاون المشترك لمدة 12 عاماً، ونسعى دائماً إلى تقديم المزيد لإحياء تراثنا».



إهداء خاص



أهدى الفنان حسين الجسمي أغنيته التي قدمها في الحلقة الأخيرة إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

والأغنية من كلمات عبد الله بن حمدان بن دلموك وألحان فايز السعيد.

وأكد الجسمي أن وجوده في هذا الحدث أمر مميز دائماً، وعبر عن تقديره لكل الجهود التي ساهمت في هذا النجاح المتواصل على مدار سنوات طويلة.



«إكسبو 2020» يحتفي



وسط الاحتفالات المبهرة في الحلقة الختامية للبطولة، ومع اقتراب لحظة الإعلان عن حامل اللقب والفائز بمليون درهم، فوجئ الحاضرون بهبوط شعار «إكسبو 2020 دبي» على خشبة المسرح، احتفاء بالحاصل على كأس فزاع الذهبية، وفي إشارة مبهرة من مركز حمدان لإحياء التراث بقرب انطلاق الحدث العالمي الذي ينتظره العالم أجمع.