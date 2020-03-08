شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليار درهم الناتج المحلي للشارقة في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

بلغ الناتج المحلي لإمارة الشارقة 100 مليار درهم، وبنسبة نمو5.1% بالأسعار الجارية، فيما تخطى الإنتاج العام في الإمارة حاجز ال 170 مليار درهم وبنمو 4.3%، بحسب التقرير التحليلي عن نتائج أعمال اقتصاد إمارة الشارقة في العام 2019 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ل«الخليج» إن حجم تكوين رأس المال الثابت بلغ أكثر من 25 مليار درهم، ومع زيادة في حجم الاستثمار العام بنسبة 4.1%، كما أن مدفوعات الأجور زادت في آخر تعداد للحسابات القومية بنمو 4%، وأجور الصناعات التحويلية نمت 3.1%.

أضاف ابن هدة أن عدداً من القطاعات الحيوية في الإمارة سجلت نمواً ملحوظاً في معدلات الأجور مثل قطاعات النقل والتخزين بنسبة 4.6% وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 4.4% وقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 4.3% وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 4.2%، حيث إن مؤشر الأجور يشير إلى وجود مشاريع تطوير وطلب في الاقتصاد، كما ارتفع التكوين الرأسمالي في الإمارة من 17.9 مليار درهم في العام 2010 وتدرج في الارتفاع حتى بلغ أقصى ارتفاع له بحوالي 30 مليار درهم في آخر تعداد للحسابات القومية.

نمو مستدام

وأكد السويدي أن العام 2019 شهد العديد من الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الدائرة، والتي تعكس رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصولاً للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة.

وأوضح السويدي أن هذه البيانات تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بحركة الاستثمار في المشروعات القائمة، حيث تأتي هذه المؤشرات كدليل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وتعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة. مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته الشارقة مؤخراً.

وأشار السويدي إلى أن الدائرة حققت خلال العام 2019، العديد من الإنجازات، كما قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، فضلاً عن قيامها بإطلاق مبادرات جمة ومهمة استطاعت بها تطوير مختلف الخدمات المقدمة، وذلك للمساهمة في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وموقعها كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وبيئة جاذبة لممارسة الأعمال، فضلاً عن تمكين دورها الرائد في تقوية الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والاستدامة.

الرخص

وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في العام 2019، حيث وصل عدد الرخص الجديدة إلى 5241 رخصة بنمو 10%، في حين ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 64386 رخصة في العام 2019 بمعدل ارتفاع قدره 0.3%، والذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته.

وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة أن الرخص التجارية تصدرت الرخص الصادرة بعدد 3127 رخصة وبنسبة نمو بلغت 3%، تليها الرخص المهنية بمعدل وصل إلى 1599 رخصة ونمو وصل إلى 23%. وفيما يتعلق بالرخص الصناعية، فقد بلغ عدد الرخص حوالي 184 رخصة وبمعدلات نمو بنسبة 6%، في حين وصلت رخص الاعتماد إلى عدد 304 رخص ونسبة ارتفاع تقدر بحوالي 22% في العام 2019. فيما لاقت رخص المتاجرة الإلكترونية إقبالاً كبيراً منذ إصدارها، حيث وصلت إلى عدد 27 رخصة مع نهاية 2019.

وفي سياق التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية، أشار الخميري إلى ارتفاع إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في الفرع الرئيسي لتصل إلى 1873. في حين ارتفعت معدلات الرخص في فرع الدائرة بالمناطق الصناعية لتبلغ 2228 رخصة لهذا العام. كما نمت الرخص الصادرة والمجددة في العام ذاته بشكل ملحوظ في فروع الدائرة الموزعة في المنطقتين الوسطى والشرقية في كل من الذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن لتصل إلى 654، و243، و209، و34 على التوالي. حيث تشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بكافة خدماتها بالجودة العالية وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.

وأوضح الخميري أن نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة والتي بلغت 17 مركزاً، حققت نمواً بلغ 22% خلال العام 2019، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي والذي وصل إلى 100% للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة. ويجدر بالذكر أن نسبة المعاملات المنجزة عبر خدمة المستثمر الذكي ومراكز الخدمة «أعمال»حققت نمواً قدره 66%.

الشكاوى

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة إن عدد الشكاوى التي وردت لاقتصادية الشارقة بلغت 4088 شكوى خلال العام 2019. وتصدرت شكاوى حماية المستهلك، والتي بلغت 3317 شكوى، قائمة الشكاوى التي وردت للدائرة عام 2018، تليها شكاوى الغش التجاري بعدد 454 شكاوى، في حين بلغت شكاوى وكيل الخدمات 317 شكوى في 2019. وأكد أن الزيادة الملحوظة في أعداد شكاوى حماية المستهلك هي دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم وأوضح أن نشاط السيارات وقطع غيارها جاء في مقدمة شكاوى حماية المستهلك في عام 2019 وبنسبة 27% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، يليها نشاط الأدوات الكهربائية ومواد البناء والإلكترونيات بنسبة 13%، والهواتف المتحركة والإلكترونيات وبلغت نسبتها 12%، ثم نشاط المفروشات 8%، فيما تقاسمت بقية الشكاوى بقية النسب المتبقية. الجدير بالذكر أن نسبة الشكاوى المغلقة بلغت 96% من إجمالي الشكاوى المقدمة للدائرة في العام.

وأرجع السويدي هذا الارتفاع إلى زيادة مستوى الوعي لدى المستهلكين نتيجة الحملات التوعوية التي تنفذها الدائرة والتي تستهدف جميع فئات المجتمع في مختلف مدن ومناطق الإمارة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وأكد أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لمشكلات ما بعد الشراء، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى.

تنويع بيئة الأعمال

وأكد خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع دعم المشروعات الاستثمارية في المنطقتين الوسطى والشرقية وبالذات فيما يخص المشروعات الوطنية ومشروعات رواد الأعمال المواطنين، حيث تحرص الدائرة على إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز وتنويع بيئة الأعمال في الشارقة. وخاصة بعد افتتاح طريق خورفكان الجديد، والذي يمتد على طول 89 كيلو متراً من شارع الإمارات العابر في الشارقة إلى ميدان وادي شي في خورفكان، وحزمة المشاريع التنموية والعمرانية المصاحبة له والتي ساهمت في تسهيل وتسريع حركة التنقل، وتعزيز حجم الاستثمارات لخورفكان والمنطقة الشرقية في مختلف قطاعات الأعمال.

198 برنامجاً تدريبياً

وقال عبدالله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة: «ارتفعت نسبة التوطين في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى 94% مع نهاية العام 2019، وذلك في إطار سعيها لزيادة نسبة التوطين في الدائرة عاماً بعد عام، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين»

وأشار المحمود إلى أن الدائرة قامت ب198 برنامجاً تدريبياً خلال العام 2019 شارك فيها أكثر من 1654 مشاركاً توزعت على 107 برامج خارجية استفاد منها 352 مشاركاً، فيما نظمت 91 برنامجاً داخلياً استفاد منها 1302 مشارك. حيث تقدم الدائرة العديد من البرامج التدريبية، ومنها البرامج القيادية التي تهدف إلى تطوير مهارات وكفاءات وقدرات القيادات الإدارية في الدائرة والاستفادة من الخبرات القيادية التي تزخر بها الدائرة لنقل معارفهم وخبراتهم، وتوفير السبل والوسائل اللازمة لتحفيز وتشجيع الكوادر العاملة على تنمية مهاراتها وزيادة خبراتها لتطوير مستويات الأداء.

توثيق العقود

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وأكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، أن إطلاق الدائرة خدمات عقود الشركات التجارية والتي تعنى بتصديق عقود الشركات التجارية كعقود التأسيس وعقود البيع والملاحق والتنازل ساهم في تيسير إجراءات تصديق العقود على المستثمرين، حيث بإمكان المستثمرين التقديم على الخدمة في أي وقت، كما أن درجة الأمان في الخدمة عالية نظراً لعدم إمكانية إتمام العملية من دون مطابقة الهوية، وتم التقليل من الوقت الذي يستهلكه المستثمر في التقديم على المعاملة وانتظار إتمامها.

الشراكات

وأوضح عبدالعزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي أن الدائرة أقامت شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية والجهات الاتحادية لتعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وتشمل الشراكات الاستراتيجية تلك التي أقيمت في إطار تعزيز شراكات مع الجهات الاتحادية والمصارف الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الرائدة في الإمارات، بهدف تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى تطوير خطط من شأنها تشجيع الاستثمار في الإمارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

مواكبة التكنولوجيا

وكشف علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز الرقي والتميز في تقديم خدماتها مع مختلف القطاعات، وهذا ما دفع الدائرة إلى إطلاق العديد من الخدمات بشكل رقمي للمتعاملين، بهدف الوصول لأفضل الحلول والآليات المبتكرة في سبيل السرعة والدقة في إنجاز المعاملات.

وقال النقبي إن العام 2019 شهد تدشين عدد من الحزم التقنية، حيث تم الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسهيل إجراءات العمل على المتعاملين والموظفين، حيث يتم الربط مع الهيئة على مستوى بيانات المستثمر، بحيث تظهر التفاصيل الخاصة به بمجرد إدخال رقم الهوية أو الرقم الموحد. وأضاف النقبي أن العام الماضي شهد ربطاً مع الهوية الوطنية الموحدة «UAE Pass» وهي هوية تمكن المستثمرين والمتعاملين من الدخول على الخدمات الرقمية الخاصة بالجهات الحكومية في الدولة عن طريق معرف واحد.

وفيما يتعلق بمنصة «باشر أعمالك» أكد النقبي أن الخدمة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في الإمارات إلكترونياً عبر منصة متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

الخدمة المبتكرة

وثمنت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، جهود موظفي الدائرة كافة، وحرصهم على توفير عوامل وشروط تحقيق ممارسات الجودة في الإدارات والأقسام المختلفة، والتزامهم وحرصهم على إنجاز المهام المطلوبة في هذا الصدد، مما أهّل الدائرة لتحقيق أهدافها المنشودة، مشيرةً إلى توجيهات رئيس الدائرة بالحرص على ضمان استمرارية نظام الجودة.



مريم السويدي: الصناعة من أهم مكونات اقتصاد الإمارة



أكدت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة أن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم مكونات الاقتصاد في الشارقة، ويحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات إليها، واستقدام التكنولوجيا التي ترفد القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية، وحرصت الدائرة على وضع خارطة للاستثمار الصناعي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الساعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، مؤكدةً التزام الدائرة المطلق بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات إلى الشارقة.



أمل حبش: إقامة معارض للرواد لدعم المشاريع الوطنية



أوضحت أمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة: «نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية». وأشارت إلى أن الدائرة حريصة على إقامة معارض لرواد الأعمال بهدف دعم المشاريع الوطنية وتشجيعها بين مختلف الفئات وإشراكها مع بعضها، لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون فيما بينهم.



نورة بن صندل: خطط اقتصادية داعمة لسيدات الأعمال



أكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تهتم بإعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية للإمارة وإجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية الداعمة لسيدات الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات على المستثمرين. وتزويد المرأة بمستجدات ريادة الأعمال في ظل بيئة العمل التنافسية وتعزيز مهاراتها وقدراتها في مجال ريادة الأعمال، والعمل على تفعيل طاقات النساء كقوى منتجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى سياسات وخطط ومنهجيات للدخول إلى عالم التجارة والإنتاج والتصنيع، وتقديم التسهيلات اللازمة لهن لبدء مشاريع خاصة تكون بمنزلة صمام الأمان لهن ولأسرهن.