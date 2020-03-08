الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مُسيّـرة في جنوب طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس السبت، عن إسقاط طائرة تركية مُسيّرة جنوبي العاصمة طرابلس. وأوضح عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، ومسؤول إعلام غرفة عمليات إجدابيا عقيلة الصابر، في تصريحات منفصلة لوسائل الإعلام، أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية، أسقطت طائرة مُسيّرة تركية بالقرب من منطقة الأحياء البرية جنوبي طرابلس. وأضاف: إن منصات الدفاع الجوي استهدفت الطائرة التركية، التي أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية؛ بعد أن حاولت استهداف مواقع تمركز الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة جنوبي العاصمة.

وتقدم تركيا دعماً عسكرياً للميليشيات المتطرفة، المرتبطة بحكومة فائز السراج، عبر إرسال مستشارين عسكريين وجنود وأسلحة ومرتزقة. وتعد الطائرات التركية المُسيّرة، إحدى أهم الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات طرابلس في معاركها مع قوات الجيش الوطني.

على صعيد آخر، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد قتلى المرتزقة الأتراك خلال العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 شخصاً، إضافة إلى فرار نحو 150 آخرين إلى أوروبا. وأضاف المرصد السوري: إن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن بلغ نحو 4750 مسلحاً، في حين أن عدد المسلحين الذي وصلوا إلى معسكرات التدريب في تركيا بلغ نحو 1900 شخص.

بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أمس، إن ما يقارب 142 مرتزقاً سورياً في ليبيا لقوا مصرعهم في المعارك الدائرة بالبلاد، مشيرا الى ان مستشفيات العاصمة طرابلس، أكدت مصيرهم. (وكالات)