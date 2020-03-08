ميتشيو كاكو يوقع كتـاب «مستقبـل العقـل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مكتب «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، في جناحه المشارك في الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حفل توقيع كتاب الدكتور ميتشيو كاكو، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة.

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ووقع الكاتب خلال الحفل خمسين نسخةً من كتابه الذي صدر في عام 2014 بعنوان: «مستقبل العقل.. البحث العلمي لفهم قدرات العقل البشري وتمكينه وتحسين طريقة التفكير»، والذي يعدّ واحداً من المؤلفات المهمة في مجال استكشاف أسرار علم الأعصاب.

ويختص العالم والدكتور كاكو بمجال الفيزياء النظرية والمستقبليات، وله عدة مؤلفات احتلت قائمة أفضل المبيعات في العالم، منها «فيزياء المستحيل» و«فيزياء المستقبل»، كما يظهر في العديد من البرامج العلمية على شبكة (بي بي سي)، وأبرزها (ديسكفري تشانل) و(هيستوري تشانل) وغيرهما، وينشر مقالات دورية في مجلة «تايم» وصحيفة «وول ستريت جورنال» ومجلة «ديسكفر» و«نيو ساينتست» و«أسترونومي» و«ويرد».

وواصل مكتب «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب» جهوده من خلال مشاركته في المنتدى، حيث عرف بأبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقها ويشرف على تنفيذها منذ حصول الشارقة على اللقب الثقافي الأعلى من منظمة اليونسكو، وتضمن ذلك سلسلةً من العروض التقديمية لتعريف الزوار بالمؤسسات الثقافية التي تحتضنها إمارة الشارقة.