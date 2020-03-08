مينا مسعود يقابل «علاء الدين» و«جني المصباح»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أتاح المعرض لزواره فرصة لقاء المشاهير من أبطال الأفلام الأسطورية لهوليوود، مثل الفنان العالمي مينا مسعود الذي تسابق عديدون للقائه بالمعرض.

إرين كوستا شاب هندي يهوى الأفلام الأسطورية، ويجد ذاته في شخصية علاء الدين، قاده شغفه بالشخصيات الخيالية ونجوم الأفلام الأسطورية، وعشقه للفنان المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني «علاء الدين» إلى أن يبذل قصارى جهده للقائه بالمعرض والتقاط صورة تذكارية معه، فقرر أن يلفت الأنظار عبر التنكر في شخصية «علاء الدين» وارتداء زيه الشهير، الذي ظهر في الفيلم. ويحدثنا الشاب عن خطته التي نفذها قائلاً: تمنيت لقاء مينا مسعود بطل الفيلم، وحين علمت بأنه ضيف المهرجان خططت لمقابلته، وكنت أعلم أنه سيكون هناك زحام وحشود، وكثيرون يرغبون في لقاء النجم العالمي والتصوير معه، ولذلك كان ارتدائي لزي علاء الدين هو خطتي للفت الأنظار وبالفعل نجحت في الوصول للنجم وحظيت بصورة تذكارية معه.

ويقول أحمد أبو علاي من البحرين:«أتيت إلى دبي خصيصاً من البحرين لحضور المعرض، ولقاء مسعود بشكل خاص، وسأغادر عقب انتهاء الفعاليات، وبذلت جهداً كبيراً في إتقان التنكر في شخصية «الجني» حتى تكون الصورة التذكارية مع مينا مسعود مميزة.