شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل إصابتين جديدتين وتفرض إجراءات دخول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أكدت وزارة الصحة السعودية أمس السبت إصابة مواطنتين بفيروس كورونا، إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، والأخرى قادمة من النجف بالعراق ولم تفصحا عند المنفذ السعودي عن مكان وجودهما.

وأضافت الوزارة أنه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصولهما للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت إصابتهما بالفيروس وتم نقلهما على أثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، ليل الجمعة السبت، قصر الدخول بشكل مؤقت إلى المملكة عبر المنافذ البرية مع الإمارات والكويت والبحرين على الشاحنات التجارية فقط ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وأضافت «وزارة الصحة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فوراً».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المملكة قصرت بشكل مؤقت أيضاً دخول القادمين من تلك الدول على 3 مطارات هي مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

كما قررت السعودية «على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة، أن يقدم شهادة مخبرية تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال ال14 يوماً السابقة لدخوله المملكة». وعلى الناقل الجوي التأكد من سلامة الشهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

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كما سمحت السلطات السعودية بالطواف حول البيت الحرام اعتباراً من فجر أمس السبت لغير المعتمرين.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وجميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 61 إصابة. كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، وقف الرحلات الجوية من وإلى 7 دول هي: مصر وسوريا ولبنان والفلبين وسريلانكا وبنجلاديش والهند، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي مصر، بدأت وزارة السياحة والآثار أمس السبت، خطة تستهدف فحص جميع العاملين في الفنادق والمنتجعات السياحية، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس «كوفيد- 19»، وحماية العاملين بكافة المقاصد السياحية المصرية، بعد التطورات الأخيرة. وقالت مصادر بالوزارة، إن فرقاً من وزارة الصحة المصرية بدأت بالفعل في فحص جميع العاملين في الفنادق والمنتجعات السياحية، بعد الإعلان عن إصابة 12 من طاقم إحدى البواخر النيلية في الأقصر، مشيرة إلى أن عمليات الفحص، تتزامن مع تدريب هذه الأطقم على كيفية الوقاية من الفيروس، واكتشاف الحالات داخل المجموعات السياحية، وكيفية التعامل معها قبيل التواصل مع وزارة الصحة.

وفي فلسطين المحتلة، أعلنت الحكومة الفلسطينية، وضع 15 سائحاً أمريكياً بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب فيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن مجموعة توصيات لها على خلفية تفشي الفيروس شملت تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا.

كما تم إغلاق كافة المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوماً ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضاً.

كذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة في البلاد.