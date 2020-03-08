لبنان يعلن رسمياً الامتناع عن سداد مستحقات السندات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس السبت، أن لبنان سيتخلف عن سداد ديون مستحقة عليه بالعملة الأجنبية، داعياً إلى الانخراط في مفاوضات مع الدائنين؛ لإعادة هيكلة الديون.

وقال دياب: إن «لبنان يمر في مرحلة دقيقة من تاريخه، ولطالما نجح اللبنانيون في الانتصار على الأزمات»، وأضاف: إن «الرهان اليوم على اللبنانيين في خوض معركة استقلال جديدة؛ للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم».

وقال دياب: «نحن اليوم ندفع ثمن السنوات الماضية فهل يجب تحميله لأبنائنا؟»، لافتاً إلى أن الدين العام أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، ووصل إلى 90 مليار دولار.

وكانت الرئاسة اللبنانية قالت في بيان في وقت سابق، أمس السبت، بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريباً.

وحضر الاجتماع الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وممثلين عن بنك الاستثمار الأمريكي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري جوتليب ستين اند هاملتون) الذين يقدمان المشورة.

وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير: «استناداً إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة».

وقال مصدر مطلع: إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم؛ لتشكيل مجموعة تمثلهم؛ حيث تأتي خطوة لبنان قبل يومين فقط من موعد استحقاق سندات بالعملة الأجنبية قيمتها 1.2 مليار دولار، ويمكن أن تعد نقطة فاصلة لإحدى أكثر دول العالم المأزومة مالياً.

وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، «أعتقد أنها (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريباً»، وأضاف: «ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب».

واتسمت نقاشات المجموعة حتى الآن بطابع غير رسمي، وقامت شركتا «جرايلوك كابيتال» و«مانجارت أدفيزرز » بتنظيم مناقشات بين حاملي السندات ومستثمرين آخرين مهتمين.

وقال عضو المجموعة: إن هناك مسعى لمعرفة آراء مستشارين قانونيين وماليين مع زيادة احتمال التخلف عن سداد الديون.