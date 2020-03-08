الإمارات تؤسس مركزاً للصحة الوقائية للعائدين من «هوباي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، أسست الإمارات مركزاً للصحة الوقائية ضمن «المدينة الإنسانية» في أبوظبي، لتقديم الرعاية العلاجية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوباي الصينية، بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19» للتأكد من سلامتهم، في إطار نهج الإمارات الإنساني في مساعدة الأشقاء ومد يد العون لهم في الظروف الطارئة.

يوفر المركز الذي جُهّز بكل المستلزمات الضرورية للعائدين، منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر الصحي المقررة ب 14 يوماً، وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، إلى حين التأكد التام من سلامتهم.

ويقدم المركز الذي تم رفده بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة خدمات إجراء الفحوص الطبية لهؤلاء العائدين، للوقوف إلى جوارهم في هذه الظروف الطارئة، ما يؤكد صواب هذا القرار الإنساني المسؤول في نجدة الأشقاء والأصدقاء.

وأسهمت الجهود الوطنية المشتركة في إنجاز هذا المشروع الإنساني في زمن قياسي خلال 48 ساعة، منذ الإعلان عن إجلاء الإمارات لرعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من الصين ما يؤكد قدرة الإمارات وإمكاناتها في التعامل مع الحالات الطارئة في أوقات الأزمات.

وجهز المركز بأحدث معدات الفحص الطبي والكمامات والمعقمات ووسائل الوقاية، والطواقم الطبية المؤهلة والمدربة. ويضم غرف عزل مزودة بمستلزمات مكافحة العدوى.

وأكد الدكتور فيصل الأحبابي، رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، جاهزية المركز لرصد أي حالات مشتبه فيها والتعامل مع الحالات المصابة، وتدريب الأطباء على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، طبقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأضاف أنه تم وضع خطط وقائية لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى وتدريب الفريق الطبي الموجود داخل المركز، على كيفية التعامل الصحيح، للوقاية من مختلف أنواع الفيروسات.

وأشار إلى تجهيز المركز بجميع الأدوات الطبية والأجهزة الصحية، للمتابعة اليومية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة العائدين من الصين، بطاقم طبي يعمل على مدار الساعة، وعمل زيارات صباحية لكل الموجودين في الحجر الصحي، لمتابعة درجة حرارة الجسم والتأكد من عدم ظهور الأعراض المرضية عليهم.

وقال الأحبابي إن المركز يضم سيارات إسعاف موجودة في موقع الحجر الصحي على مدار الساعة، لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وكادراً طبياً لمتابعة ضيوف الإمارات خلال حضانة الفيروس والمقدرة ب14 يوماً، حيث تقدم الرعاية الطبية اللازمة والمعيشة الكريمة.

وأوضح أن «الحجر الصحي» المقدر ب 14 يوماً مخصص للمخالطين لحالات مصابة بالفيروس، ولكن لم تظهر عليهم علامات المرض بعد، بينما «العزل الصحي» مخصص للذين ظهرت عليهم علامات الإصابة.

وقدم الدكتور الأحبابي محاضرة تثقيفية للكوادر الطبية والعاملين في المركز للتعامل مع الحالات الصحية المشتبه في أن تكون حاملة لفيروس كورونا المستجد، والمصابة به.

وقدم الأحبابي شروحاً وافية عن مفهوم العزل الصحي، وعن طرق الوقاية من المرض باستخدام مطهر الأيدي وتجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، وغسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وغيرها من طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وفي ختام المحاضرة أكد أهمية تلقي المعلومات الصحيحة من الجهات الحكومية، وعدم تداول معلومات من جهات مجهولة المصدر. (وام)