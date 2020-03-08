شكرا لقرائتكم خبر عن الإمـاراتيــة نمـوذج عــالمـي فـي الريـادة والتمكيــن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك المرأة الإماراتية اليوم الأحد نساء العالم الاحتفال ب«يوم المرأة العالمي 2020» تحت شعار «أنا جيل المساواة.. إعمال حقوق المرأة»، وبهذه المناسبة أكد مسؤولون وفعاليات مجتمعية أن المرأة الإماراتية نموذج عالمي في الريادة، حيث حققت إنجازات غير مسبوقة محلياً ودولياً.



مناصرة المرأة



قالت الشيخة عائشة القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة: «يحتفل العالم في ال 8 من مارس في كل عام، باليوم العالمي للمرأة، والشارقة تجدد مع كل عام التزامها برؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تدعو إلى مناصرة المرأة ودعم قضاياها».



تعزيز الدمج



عبر اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، عن بالغ تثمينه للإماراتية لجهودها والمستويات المتقدمة التي وصلت إليها في مختلف المجالات.

وقال: إن الإمارات وضعت استراتيجيات وخططاً وبرامج لتمكين المرأة وتعزيز دمجها في التنمية، على نحو مكنتها من تحقيق إنجازات ملموسة لتتبوّأ مواقع قيادية متقدمة.



أولوية وطنية



قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يتعمق شعورنا بالفخر والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي انتصرت للمرأة، واعتبرت التوازن بين الجنسين أولوية وطنية، وهو ما أثمر عن تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً، والمرتبة ال 26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019. وقطعت المسيرة الداعمة للمرأة في الدولة أشواطاً كبيرة، مهتدية بنهج المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومدعومة برؤية القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).



مسيرة التنمية



أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن المرأة استطاعت بقوتها وعزمها أن تتبوأ العديد من المناصب في مختلف المجالات، وأن تكون نموذجاً ملهماً في الريادة والتمكين بفضل الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من آبائنا المؤسسين الذين منحوا المرأة كل الرعاية والتقدير، وجعلوا منها مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، واليوم قيادتنا الرشيدة تسير على خطى الآباء في دعم المرأة في مختلف المجالات.



مسيرة عمل



قال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة: «يوجه العالم أنظاره بكثير من التقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة عمل طويلة لتمكين المرأة الإماراتية باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع الإماراتي، والنهوض بدورها لتكون في صفوف القيادات المنافسة على الصعيد العالمي».



التمكين نموذجاً



أكّد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة نموذجاً عالمياً يُحتذى به، من خلال توفير التشريعات والسياسات التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزِّز حضورها المجتمعي، ومشاركتها الفاعلة على كافة المستويات، وهو دعم ينطلق من إيمان راسخ لدى القيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة في كافة ميادين العطاء.



بيئة متفردة



قالت خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة: «يُعد الثامن من مارس احتفالاً عالمياً بالمرأة، حيث يقف العالم بأسره تقديراً لدورها في شتى نواحي الحياة، وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص، نعمل دائماً على توفير بيئة متفردة ومتكاملة تتمتع بالخصوصية والأمان. كما نسعى للارتقاء بالمرأة وتحفيزها لرفع قدراتها».



النهوض بالوطن



أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع، والنهوض بالوطن انطلاقاً من رسالتها كشريكة للرجل في التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.



بناء المجتمع



أكد الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة دولية متميزة نظراً لدورها الحيوي في بناء المجتمع ونهضته الحضارية على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أنها استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات الريادية غير المسبوقة.



شريك محوري



قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي ل «ورشة حكومة دبي»: تلعب المرأة دوراً ريادياً في مسيرة التطور والتقدم التي تقودها الحكومات والمجتمعات على مستوى العالم، وتقديراً لجهودها وعطاءاتها المستدامة، نحتفل بها اليوم في يومها العالمي، نخص بالتهنئة والتقدير، المرأة الإماراتية التي لطالما كانت شريكاً محورياً في عملية النهضة ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي تقودها البلاد.



استراتيجيات شاملة



قالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تكشف عن تجربتها في مجال تمكين المرأة بفخر، وأن تتباهى بها أمام الدول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وخاصة الاستراتيجيات الشاملة التي طورتها طوال سنوات متعاقبة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة وتعزيز حضورها اللائق في كافة مناحي الحياة.



رفعة المجتمع



قالت يقين عبدالله الحمادي القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية، وأول إماراتية تتولى منصب قاضي إيجارات عقاري في دبي: تمثل مسيرة المرأة الإماراتية تجربة يمكن أن يقاس عليها مدى تطور دور المرأة لرفعة مجتمعها وإسهامها في ازدهاره، وقبل الإعلان عن الاتحاد، كانت تتحمل الكثير في هذا الإطار، واستمرت مشاركتها في عملية البناء والتطوير، وإن كانت بصور مختلفة.

Advertisements



تمكين المرأة



قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: منذ قيام الاتحاد، يستمر تطوير استراتيجيات تمكين المرأة وتعزيز حضورها في كافة مجالات الحياة، والعمل على توفير البيئة المثالية التي تساعدها على التطور والنمو، فهنيئاً لكل امرأة وبنت في الإمارات على وفائهن الفريد وعطائهن المتواصل للإسهام في رفعة إماراتنا وازدهارها.



تجربة متقدمة



قالت هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: إذا كانت دول العالم تتخذ من اليوم العالمي للمرأة مناسبة لمراجعة خططها ومشاريعها وتقييم إنجازاتها التي أطلقتها خلال عام كامل على صعيد تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، فإن الوضع يبدو مختلفاً في دولة الإمارات التي ضمنت لنسائها كافة الحقوق التي أقرتها التشريعات الدولية، لنستعرض في هذا اليوم بفخر إنجازات نساء الإمارات ومشاركتهن في بناء المجتمع والدولة، وتقديم تجربتنا المتقدمة للعالم أجمع، للاستفادة من الدروس التي تحققت على أرض الواقع.

اهتمام ورعاية



قالت شيخة الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: «في اليوم العالمي للمرأة تحتفي دولة الإمارات بتحقيق العديد من الإنجازات التي تعزز من دور المرأة وتمكنها، حيث وصلت نسبة النساء الملتحقات بالتعليم العالي في الدولة إلى 77%، وتمثل الفتيات الإماراتيات 70% من مجموع خريجي الجامعات، وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي بلغت فيه نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الإماراتي 20%، وهو ما يؤكد اهتمام ورعاية الدولة وقيادتنا الرشيدة بتذليل جميع العقبات والتحديات التي تقف أمام نجاح المرأة وتحقيق دورها الفاعل في النهوض بالمجتمع والوطن».



عرفان وتقدير



قالت نورة الرميثي مدير إدارة المعرفة والنشر في معهد دبي القضائي: يأتي احتفالنا في دولة الإمارات باليوم العالمي للمرأة من منطلق الإنجازات التي حققتها نساء الإمارات، وعرفاناً وتقديراً لإسهاماتها وأدوارها الفعالة في كافة مجالات الحياة، نذكر منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى دخولها معترك الحياة البرلمانية، لتكون مشاركة حقيقية في مختلف الجوانب التنموية للبلاد.



كرامة المرأة



قالت العنود الحمادي مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي: عندما تحتفل دولة الإمارات باليوم العالمي للمرأة، يحق لها المفاخرة بما حققته في مختلف مجالات تمكين المرأة ومن الحقائق التي رسختها قيادتنا الرشيدة أننا نحتل المرتبة الأولى عالمياً في الحفاظ على كرامة المرأة، لنسبق دولاً أخرى كان ينظر إليها على أنها رائدة في هذا المجال. ومن نقاط تفوقنا على محيطنا العربي أن الإمارات جاءت أولاً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً.



إنجازات وطنية



قال القاضي الدكتور جمال السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي: يسرنا في دولة الإمارات الانضمام إلى اليوم العالمي للمرأة، لإبراز إنجازاتنا الوطنية على هذا الصعيد، وخاصة في السلك القضائي والقانوني، بعد أن أولت قيادتنا الرشيدة المرأة كل اهتمامها، وكانت رائدة في محيطها عندما يتعلق الأمر بالتوازن بين الجنسين. وهناك الكثير من النماذج الدالة على احترامها العام، وتقدير إنجازاتها الاجتماعية والقانونية والقضائية.



دعم وتشجيع



قالت مريم الرميثي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في معهد دبي القضائي: احتفالنا في دولة الإمارات بيوم المرأة العالمي يكتسب طابعاً مميزاً كل عام، حيث تتكلل أنشطتنا بالفخر بما توفره الدولة قيادة وحكومة من دعم وتشجيع للمرأة للدخول إلى معترك كافة القطاعات، وفتح الأبواب أمامها لتتبوأ المكانة اللائقة بها.

وبذلك تكون دولة الإمارات قد قدمت نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة وتمكينها.



شريك فاعل



قالت عائشة الكعبي مدير أطفال الشارقة بالإنابة: «إن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة هو تعبير عن التقدير والامتنان والعرفان بمكانة المرأة ودورها الريادي في جميع المجالات، وفي دولة الإمارات وبفضل الإيمان العميق لقيادتنا الرشيدة بإمكانات وقدرات المرأة لكونها شريكاً استراتيجياً وحقيقياً لأخيها الرجل في صناعة حاضر ومستقبل الوطن؛ وعنصراً فاعلاً في الخطط التنموية للدولة؛ تبوأت المرأة أعلى المراتب، وشغلت العديد من المناصب البارزة».



مسيرة النهضة



قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «على امتداد مسيرة النهضة المجتمعية والثقافية والاقتصادية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت المرأة بقدراتها وخبراتها أن تؤكد حضورها الفاعل في شتى الميادين، فكان أن لعبت دوراً كبيراً ومهماً في هذه المسيرة، وأثرت فيها بشكل لافت، وكانت خير شريك في دعم اقتصاد ونمو الدولة».



بناء القدرات



قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «إن المؤسسة بصدد تنفيذ برامج ومشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطة عملها للعام الحالي، الرامية إلى بناء القدرات وزيادة المساهمة الاقتصادية للمرأة وتطوير الكفاءات الوظيفية والقيادية، ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص».



مقدمة الأولويات



قال أحمد بن مسحار، الأمين العام ل «اللجنة العليا للتشريعات»: «إن الإمارات تضع تمكين المرأة في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، استلهاماً من الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تفعيل مساهمة الكفاءات النسائية في توجيه دفة النماء والتقدم والنهضة من خلال الاضطلاع بفاعلية بمسؤوليات قيادية ضمن السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في إنجازات شامخة تُضاف إلى المكتسبات الحضارية لدولتنا».



تقدير وتكريم



قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: «إن المرأة في الإمارات كانت، ولا تزال، رمزاً للتنمية الشاملة والمستدامة، وتشكّل حجز الزاوية في المشهد الحضاري المزدهر التي تعيشه الدولة في مختلف المجالات»، مؤكداً أن الاحتفال بيوم المرأة هو احتفاء بما وصلت إليه من أعلى درجات التمكين في كل المجالات المحلية والعالمية، من خلال شغلها المناصب العليا في الإمارات بقطاعيها العام والخاص، كما هو تقدير وتكريم لها لدورها الفعّال وإسهامها في عملية التنمية.