«ناشئة الشارقة» قصة نجاح مصورة في «كوميكون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

حفل معرض الشرق الأوسط للقصص والأفلام المصورة (كوميكون) بكثير من قصص النجاح والإبداع التي قدم إحداها جناح «ناشئة الشارقة» الذي شارك في الحدث للعام الثاني على التوالي، وعرض إنجازات أبنائه الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، ومنها إصدار العدد الثاني من مجلة «مانغازين» للقصص المصورة بعد أن أطلقوا العدد الأول في الدورة السابقة.

إصدار مجلة الرسوم (المانجا) والقصص المصورة هو طموح يسعى إليه أغلب الفنانين المشاركين في المعرض. وتعليقاً على أهمية المشاركة السنوية في «كوميكون» قالت الشيخة عائشة فهد المعلا، منسقة قسم الإعلام في «ناشئة الشارقة»: «نهتم بالمشاركة كل عام في المعرض بهدف الترويج لأعمال الناشئة المبدعين في مجال الفنون و«رسوم المانجا» وتعريف الزوار أكثر بمجلة «مانغازين» التي تصدرها المؤسسة، وفتح المجال أمام الناشئة للتعرف إلى خبرات وإبداعات فنانين آخرين، مما يطور مهاراتهم».

وأضافت: «نحرص أيضاً على الترويج للمؤسسة وبرامجها وفعالياتها لاستقطاب أجيال جديدة من الناشئة، وتعريفهم أكثر بمراكزنا الثمانية والبرامج التي نقدمها؛ إذ تتاح لهم فرصة التسجيل في المراكز عبر منصتنا في المعرض وبرنامج «همة».

أميرة الزرعوني مسؤولة تنفيذية تسويق وفعاليات في ناشئة الشارقة، قالت عن أهم تفاصيل المشاركة هذا العام: «هي الثانية على التوالي، واحتوى الجناح على رسوم لفن المانجا الياباني زينت جدرانه، وجميعها من تصميم وتنفيذ الناشئة وشكلت عنصر جذب لزوار المعرض، فاستوقفتهم موهبة الناشئة الذين نجحوا في تنفيذ وتصميم العدد الثاني من مجلتهم (مانجازين) التي استغرق إنجازها أربعة أشهر، بداية من كتابة النص ورسم الشخصيات وتلوينها، وهو يستكمل النجاح الذي حققه العدد الأول». وأضافت: «الجناح جذب كثيراً من الزوار المهتمين بفن المانجا، وأبدوا إعجابهم بإبداعات الناشئة الذين نهدف لدعمهم وتطوير فنهم وإكسابهم الثقة بالنفس عبر المشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية، التي تضع موهبتهم على قدم المساواة مع أفضل الفنانين من كل أنحاء العالم. ونتمنى أن نرى الناشئة في المستقبل فنانين مهرة يقدمون ورش عمل لتعليم المبتدئين ضمن فعاليات كوميكون في الدورات المقبلة».