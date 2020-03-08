168 ألف طالب و 23 ألف جامعي مؤهلون للتعليم عن بعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرور، وعماد الدين خليل



أكدت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رفع جاهزية المنشآت الطبية في الدولة، بالقطاعين الحكومي والخاص، وجميع المختبرات لإجراء الفحوص الفيروسية، حيث وزع 32 جهازاً حرارياً على جميع منافذ الدولة، لإجراء الفحوص للقادمين للدولة، فضلاً عن 700 كادر طبي يعملون على مدار الساعة.

وقالت خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المجلس الوطني للإعلام، أمس السبت، في نادي المراسلين الأجانب في أبوظبي حول آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19): «إن الحفاظ على أمن المجتمع أولوية قصوى، حيث تمتلك الدولة نظاماً قوياً للتقصي الوبائي والمكافحة الفورية للفيروس»، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الدولة، حتى ظهر أمس السبت هو 45 حالة، منها 7 تماثلت، وحالتان في العناية المكثفة، والبقية وضعها مستقر.

وأضافت أن الوزارة تتبع إجراءات منظمة الصحة العالمية بفحص المخالطين للمصابين، حيث فُحص المخالطون للحالتين اللتين اكتشفتا في طواف الإمارات، وبلغوا 26 شخصاً من نزلاء الفندق، و56 رياضياً و236 موظفاً، ونحن في انتظار النتائج.

وأكدت ضرورة تجنب الاختلاط بمن تظهر عليهم أعراض الفيروس، ونصحت بعدم ارتداء الكمامات للذين لم تظهر عليهم أعراض مثل السعال، موضحة أن ارتداءها يكون لمن تظهر عليهم تلك الأعراض فقط، فيما أكدت الدكتورة آمنة الضحاك، وكيلة مساعدة قطاع شؤون الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم، أن التعاون مع مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذكي، نتجت عنه جاهزية 620 مدرسة حكومية لتطبيق التعليم عن بعد، كما درب 508 مديري مدرسة على هذه المبادرة، ونفذت 1196 ورشة تدريبية للتعليم عن بعد، فيما بات 168 ألف طالب في مدارس الدولة جاهزين ومؤهلين لتلقي منظومة التعليم عن بعد، فضلاً عن 23 ألف طالب جامعي.

وقالت إن الوزارة رفعت مستوى الوعي بين جميع المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأزمات والكوارث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات التي تضمن صحة الطلبة، مشيرة إلى اكتشاف حالتين لكورونا في المدارس، وأعلن عنهما سابقاً، واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة بحقهما.

واستعرضت الضحاك الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، والتدابير لتوفير الحماية للطلبة بوصفها أولوية قصوى، موضحة تدريب 4590 سائقاً ومشرف حافلة، و667 ممرضاً وممرضة، للتعامل مع أي طارئ، فضلاً عن تنفيذ 700 زيارة للمدارس في الدولة.

وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت تدابير وقائية على 4 محاور شملت تقديم إجازة الربيع، وتطبيق الدراسة عن بعد، وتعليق العمل في الحضانات مؤقتاً، لضمان سلامتهم وتعليق جميع الرحلات المدرسية داخل الدولة وخارجها، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ حالياً، برنامج تعقيم جميع مدارس الدولة والحافلات المدرسية، وبلغ إجمالي المباني المعقمة حتى الآن 620، فيما بلغ عدد الحافلات 6 آلاف، لافتة إلى أن الوزارة لا تزال تعمل على رفع معدلات الوعي، مؤكدة أن غرف العزل مجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروس.

وشددت على أن الطلبة المشاركين في طواف الإمارات، وضعوا وأُسرهم تحت الملاحظة احترازياً. ودعت إلى تجاهل الشائعات ومتابعة المستجدات من القنوات الرسمية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس السبت، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية، يبلغ عمر أحدهما 38 عاماً، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

كما أعلنت الوزارة، مساء أمس الأول الجمعة، عن رصد 15 حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد المعروف باسم (COVID-19) ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.

وتفصيلاً ذكرت الوزارة، أنها رصدت 13 إصابة جديدة بالفيروس من خلال الإبلاغ المبكر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت أشخاصاً من: تايلاند، والصين، والمغرب، والهند، وشخصين من السعودية، وإثيوبيا، وإيران، وثلاثة أشخاص من الإمارات، وجميعها قادمة من الخارج، إلى جانب إصابتين من الإمارات ومصر تم رصدهما من خلال التقصي النشط والمستمر، والتعرف إليهما من خلال فحص المخالطين للإصابات التي أعلن عنها مسبقاً في سباق «طواف الإمارات».

كما تم حصر 5 حالات مخالطة لحالات مؤكدة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى، وبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضماناً لسلامة المجتمع.

وأكدت وزارة الصحة، أنه ومنذ ظهور الفيروس في الصين، تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصده ومتابعته داخل الدولة، والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بإجراءات احترازية منها: الكشف الحراري والفحوص في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه فيه عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر فيها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى، مشيرة إلى أن منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي يشرف عليها طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

كما أوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية، أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد على حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.