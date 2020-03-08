الشامسي يفتتح قاعة الريادة بنادي ضباط الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أمس السبت، قاعة الريادة بمقر نادي الضباط بالشارقة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من كبار الضباط بشرطة الشارقة.

كما منح اللواء الزري، شهادة التميز لمجلس ضاحية واسط التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح مبادرة «ضاحية السعادة» التي أطلقتها شرطة الشارقة، انطلاقاً من حرصها على دعم كافة المبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، وتقليل الممارسات السالبة، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

جاء ذلك لدى زيارته ضاحية واسط بالشارقة، حيث كان في استقباله خميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير الدائرة، وبحضور العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعقيد يوسف حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة بالإنابة، والمقدم جابر النعيمي مدير مكتب القائد العام، والمقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، وعدد من الأعضاء بمجلس ضاحية واسط.