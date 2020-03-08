إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس السبت، إثر اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» في قرية العيسوية في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عديدة في العيسوية، واعتدت على الفلسطينيين هناك، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بكثافة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وأضافوا أن عدداً من المنازل تضرر ساكنوها بسبب إطلاق القنابل بشكل مباشر صوبها.

وعشية اليوم الدولي للمرأة، قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس السبت، إن سلطات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينية في سجونها.وأوضح النادي الأسير في بيان بالمناسبة، أن من بين الأسيرات 27 أسيرة صدرت بحقهن أحكاماً لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة 16 عاما، والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهن 16 أماً، منهن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة.

وأشار إلى أنه من بين الأسيرات 4 رهن الاعتقال الإداري، و8 أسيرات جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ تاريخ الأول من ديسمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة 7سنوات.

وأوضح النادي أن أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس التي اعتقلت عام 1967، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977، وقد بلغ عدد حالات الاعتقال للنساء منذ عام 1967، إلى أكثر من 16 ألف فلسطينية.

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وشهدت انتفاضتا 1987 و2000 النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء، وفي عام 2015 ارتفعت عمليات اعتقال النساء ومنهن القاصرات مع اندلاع الهبة الشعبية، حيث وصل عدد حالات الاعتقال بين النساء خلال عام 2015 إلى (200)، وفي عام 2016 إلى (164)، وفي 2017 إلى (156)، وفي 2018 (133)، وعام 2019 إلى (128).

وأكد النادي أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.

وتتمثل أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات: بإطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشا عارياً، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وأوضح النادي أن أصعب الحالات هي الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص البالغة من العمر (35 عاما)،التي اعتقلت في 11 أكتوبر 2015، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها، ما أدى إلى انفجار اسطوانة غاز كانت داخل سيارتها، وعلى إثرها أصيبت بحروق خطيرة التهمت 60% من جسدها، وفقدت (8) من أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات حادة في جسدها، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن ل11 عاما، علما أنها أم لطفل. وتحتاج الأسيرة جعابيص إلى سلسلة من العمليات الجراحية في اليدين والأذنين والوجه، وتُعاني على مدار الوقت آلاماً وسخونة دائمة في جلدها، ما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق.

(وكالات)