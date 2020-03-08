"الصحة المصرية": 33 إصابة جديدة بكورونا في مركب سياحي

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي جنوبي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بالقاهرة تعليقا على تداول أنباء عن تسجيل إصابات بكورونا في عدة دول غربية قادمة من مصر.

وقالت زايد إنه تم إجراء تحاليل لـ171 من العاملين والأجانب الذين كانوا على متن المركب، ثبت منها 33 حالة ايجابية جميعها حاملة للفيروس، غير أنها لا يظهر عليها أية أعراض.

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وأضافت أنه "تبين أيضا أن الـ12 إصابة المعلن عنها الجمعة على نفس المركب، لم يثبت منها اليوم سوى حالة إيجابية واحدة، والـ11 المتبقية أصبحت سلبية".

وأوضحت أنه سيتم نقل الـ34 حالة الإيجابية (33+1) إلى المستشفى لمتابعة حالتهم، وسيتم عزل الحالات الـ11 السلبية لمدة 14 يوما.

وبعيدا عن حالات المركب السياحي، أشارت زايد إلى أن السلطات سجلت حتى اليوم 3 حالات فقط مصابين بـ"كورونا"، وهم مواطن صيني تم علاجه، ومواطن كندي وحالته قاربت على الشفاء، والحالة الثالثة لمصري وحالته في تحسن.

وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرضالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.