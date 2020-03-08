اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بضواحي دمشق

صحيفة الخليج الالكترونية لقي القيادي في الحرس الثوري، العميد فرهاد دبيريان، في “منطقة السيدة زينب” مصرعه في العاصمة السورية دمشق . وقالت وكالة “فارس” للأنباء، إن دبيريان كان المسؤول عن بلدية “منطقة السيدة زينب” في الحرس الثوري الإيراني، وتولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر إبان استعادتها من تنظيم “داعش”.

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