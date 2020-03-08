شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: غداً بداية موسم «العقرب الثالث».. هذه سماته المناخية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات، أن يبدأ غدا الأحد موسم العقرب الثالث “سعد السعود” آخر نجوم العقارب.

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وأضاف “الحصيني” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “سعد السعود يعتبر أول أنواء الربيع 13 يوما ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد يعتدل الطقس بوجه عام من مواسم الأمطار فيه قرآن خامس ربيع طامس”.

وقال الحصيني: ” إذا الله طرح البركة فيه غرس فسائل النخيل يقلم العنب والتين يزرع فيه البرسيم والخضار”.

وتابع عبدالعزيز الحصيني قائلا:” إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل جلمود وأخضر كل عود وانتشر كل مصرود وكره في الشمس القعود”.