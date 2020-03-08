دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة لسماعة الرأس اللاسلكية Bose Noise Cancelling Headphones 700 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة Bose طرازًا جديدًا من السماعات العازلة للضوضاء في هذا العام، وهي سماعة Noise Canceling Headphones 700 والتي تعتمد على أفضل التقنيات الذكية الرائدة في الوقت الحالي داخل تصميم جديد ومميز.

إليكم مراجعة للسماعة اللاسلكية Noise Canceling Headphones 700:

داخل الصندوق

ستجد داخل صندوق السماعة حافظة مصنعة من الجلد بجودة ممتازة للغاية، وعند فتح هذه الحافظة ستجد السماعة موضوعة بشكلها الطبيعي مما يشير إلى أنها غير قابلة للطي. وعلاوةً على ذلك، يوجد جيب داخل الحافظة والذي يضم سلكين؛ الأول سلك USB-C، والثاني السلك المسؤول عن جعل هذه السماعة تعمل كسماعة سلكية.

التصميم

تأتي السماعة اللاسلكية بجودة تصنيع عالية ومُحسنة وأنيقة للغاية من المعدن المتين والذي يجعلها غير قابلة للكسر على الإطلاق، وستتمكن من لف السماعة بزاوية 90 درجة بسهولة، ولكن ضع في اعتبارك أنها غير قابلة للطي.

تزن السماعة 0.56 رطل، وتأتي بأبعاد 2 × 6.5 × 5 بوصة، وأهم ما يميزها هو أنها مرنة ومريحة للغاية أثناء الارتداء.

كما يوجد بالسماعة ثلاثة أزرار؛ الزر الأول والمخصص للتشغيل والإطفاء والتحكم في مسألة البلوتوث، والزر الثاني والمخصص للمساعد الشخصي، والزر الثالث والموجود بالناحية الأخرى وهو مخصص لمسألة عزل الضوضاء.

تتوفر السماعة باللون الأسود والفضي.

الصوت والأداء

تأتي السماعة مع نظام تكيفي مكون من 4 ميكروفونات قادرة على التقاط وعزل الضوضاء والصوت المحيط بشكل فعال وممتاز للغاية، وعلاوةً على ذلك، فإن أداءها مع الميكروفونات مبدع جدًا.

تتوافق السماعة مع كل من مساعد جوجل وأليكسا، ولتفعيل خصائص المساعد الذكي الخاص بك، قم بالضغط على زر الموجود بوسادة الأذن اليمني. أما بالنسبة للتحكم في الملفات الموسيقية ومستوى الصوت والمكالمات التليفونية، فسيعتين عليك الضغط على أزرار التحكم الموجودة بوسادة الأذن اليمني.

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توفر السماعة تجربة سماعية مذهلة واستثنائية على أي مستوى صوتي، وهذا بفضل المعادل الصوتي النشط والاستجابة الغنية لصوت الـ Bass، فمهما كان مستوى الصوت الذي تفضله منخفضًا، ستستمع إلى الموسيقى بشكل واضح للغاية.

أما عن التحكم، فتوفر الشركة تطبيق Bose Music والذي يمكن تنزيله على الهواتف الذكية، حيث ستتمكن من خلال هذا التطبيق التحكم في إمكانيات السماعة والعمل على التأكد من أن نظام Bose الذكي يعمل بكامل منتجاته على توفير تجربة صوتية غامرة.

جدير بالذكر انه يمكن استخدام السماعة بشكل سلكي وهذا عبر الكابل الموجود بالحافظة، ولكن ضع في اعتبارك أن الصوت يظهر بشكل أوطى عند استخدامها سلكيًا مقارنةً مع استخدامها سلكيًا.

وتوفر السماعة إمكانية التحكم في مستوى الضوضاء المحيطة التي ترغب في الاستماع لها من خلال الاختيار من بين 11 مستوى من مستويات عزل الضوضاء، هذا وبالإضافة إلى الميزة التي يقدمها وضع المحادثات Conversation Mode. ففي حالة التداخلات السريعة، قم بالضغط على زر تفعيل وضع Conversation Mode لتتمكن من الإيقاف المؤقت للموسيقى والاستماع إلى الصوت المحيط بك.

ستتمكن أيضًا من الاستمتاع بقوة الدمج بين المنتجات الصوتية القابلة للارتداء والأجهزة المحمولة والتطبيقات المُدمجة، حيث أن خاصية Bose AR تقوم بإطلاق إمكانية تجربة سبل جديدة جذريًا خلال السفر أو ممارسة التمارين أو التعلم أو اللعب أو ما إلى ذلك. كل هذا من خلال دمج وإثراء عالمك بالمحتوى الذي تسمعه أذنك بدلًا من الذي تراه عينيك.

تدعم سماعة Noise Canceling Headphones 700 تقنية البلوتوث إصدار 5.0.

البطارية

تستمر بطارية سماعة Noise Canceling Headphones 700 اللاسلكية حتى 20 ساعة من التشغيل المتواصل بعد الشحنة الواحدة، ويتم شحنها بالكامل في حوالي ساعتين ونصف مع العلم أنها تدعم الشحن السريع بمعدل 15 دقيقة مقابل ثلاثة ساعات ونصف من التشغيل.

السعر

تتوفر سماعة Noise Canceling Headphones 700 بسعر 399 دولار أمريكي.

هذا الموضوع مراجعة لسماعة الرأس اللاسلكية Bose Noise Cancelling Headphones 700 ظهر على التقنية بلا حدود.