دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Oppo Find X2 Pro يتصدر قوائم DxOMark في آداء الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.

أختبرت كاميرة هاتف Oppo Find X2 Pro بعد إنطلاق الهاتف رسمياً عبر DxOMark، وقد تصدر الهاتف قوائم DxOMark في آداء الكاميرة بنفس مستوى Mi 10 Pro.

ينضم هاتف Find X2 Pro الجديد إلى هاتف Mi 10 Pro من شاومي في كفاءة الكاميرة، حيث يتصدر الهاتفين الآن قوائم DxOMark.

ولقد أكدت إختبارات DxOMark على كفاءة الكاميرة في هاتف Find X2 Pro، الذي يأتي بآداء مثالي في ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب ميزة الألوان الدقيقة والمشبعة، وتحكم مثالي في مستويات الضوضاء مع تفاصيل أكثر دقة.

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من جانب أخر أشارت DxOMark إلى أن ميزة HDR لا تأتي بآداء مثالي في نمط تصوير portrait، كما تنخفض دقة التفاصيل عند التكبير البصري حتى 5 مرات.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Oppo Find X2 Pro يتصدر قوائم DxOMark في آداء الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.