دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع TCL تستعرض مشروعها الجديد في نظارة الفيديو Archery 2.0 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة TCL مشروعها الجديد في نظارة الفيديو Archery 2.0 خلال فعاليات CES الذي عقد في بداية هذا العام، ومن جديد إستعرضت الشركة النظارة مؤكدة على أنها لا تعد من بين نظارات الواقع الإفتراضي أو نظارات الواقع المعزز.

لم تأتي نظارة Archery 2.0 لمنافسة Oculus Quest أو HTC Vive، بل أنها طورت لتقدم للمستخدم شاشة تلفاز بحجم 100 إنش لمشاهدة محتوى الفيديو.

ترغب شركة TCL في تطوير نموذج نظارة Archery 2.0 لتتخطى التصميم التقليدي لأجهزة التلفاز أو الهواتف الذكية، لدعم المستخدم بعرض مميز بأعلى جودة لمحتوى الفيديو، في شاشتين بجودة full HD، حيث تقدم الشاشتين عرض إفتراضي لجهاز تلفاز بحجم 100 إنش، بما يحاكي مسرح شخصي لمستخدم النظارة.

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وتشير التسريبات إلى أن نظارة Archery 2.0 تتميز بتصميم يحاكي نظارة Personal 3D Viewer من سوني إلا أن نظارة TCL تقدم تحسينات جديدة، مع عرض ثلاثي الأبعاد للمستخدم، كما يمكن للنظارة أن تعرض محتوى الفيديو من الهاتف الذكي عبر كابل يتصل بالنظارة.

وفي تجربة لنظارة Archery 2.0 كشف عن مميزات العرض الذي تقدمه النظارة لمحتوى الفيديو، والذي يدعم المستخدم بعرض جيد أثناء الرحلات أو السفر.

المصدر

هذا الموضوع TCL تستعرض مشروعها الجديد في نظارة الفيديو Archery 2.0 ظهر على التقنية بلا حدود.