العراق.. أربيل تسجل ثاني إصابة بكورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، السبت، تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" في محافظة أربيل بالإقليم، ليرتفع عدد المصابين في العراق إلى 56.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "بعد فحص 72 مشتبها به، تم تسجيل حالة مصابة بكورونا، وهي امرأة تبلغ 49 عاما عائدة من إيران، وتخضع حاليا للرقابة الطبية".

وأوضح البيان: "تجرى متابعة الوضع الصحي للمواطنين الذين يخضعون للحجر الصحي وعددهم 2872، في 31 موقعا مختلفا".

والجمعة، أعلن إقليم كردستان شمالي العراق تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في أربيل لسيدة تبلغ من العمر 33 عاما.

من جهته، قال كريم ولي مدير صحة محافظة كركوك (شمال)، في بيان السبت، إن "المحافظة سجلت حالة تعافي رابعة من أصل 7 أشخاص" أصيبوا بالمرض في المحافظة.

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وأضاف أن "المتبقين من المصابين وضعهم جيد وحالتهم مستقرة".

وأعلن العراق، السبت، تسجيل 8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 7 منها في بغداد وواحدة في النجف جنوبي البلاد، وبذلك يرتفع العدد لـ56 والوفيات إلى 4، وفقا لبيان لوزارة الصحة.

وسجل العراق أول إصابة بالفيروس في 24 فبراير/شباط، في حين سجلت أولى الوفيات الأربعاء الماضي.

وفي 28 فبراير، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لـ10 أيام.

وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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