المغرب.. ارتفاع عائدات تصوير الانتاج الفني الأجنبي في 2019

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365 حققت عائدات تصوير الانتاجات الفنية الأجنبية بالمغرب خلال 2019، نحو 83 مليون دولار، بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة مقارنة مع 2018. جاء ذلك وفق تقرير سنوي للمركز السينمائي المغربي (حكومي) صدر، السبت، على هامش ختام الدورة الـ21 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة. وقال المركز إن "عائدات الانتاجات الفنية الأجنبية المصورة بالمغرب خلال 2019 بلغت نحو 83 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.8 بالمئة مقارنة بعام 2018 التي حققت 77 مليونا". Advertisements وأفاد المركز السينمائي بأن الميزانية شملت الأفلام السينمائية الطويلة (22) والإعلانات (39) والمسلسلات التلفزيونية (16) والأفلام المؤسساتية (30 ) والدراما الوثائقية (4 ) والبرامج التلفزيونية (111)، إضافة إلى أنواع أخرى. ومن بين جنسيات الشركات المنفذة لهذه الإنتاجات، توجد ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد وفرنسا والإمارات وإيطاليا واليابان وجنوب افريقيا ولبنان والسعودية والبرازيل وإسبانيا وكوريا الجنوبية. ومنح المغرب، خلال العام الماضي، 668 رخصة لتصوير إنتاجات فنية أجنبية على أرضه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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