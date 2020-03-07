سلطنة عمان تقرر تعليق رحلات "الشارتر" مع مصر بسبب كورونا

مسقط / الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، السبت، تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة (الشارتر) مع مصر لمدة شهر ضمن تدابير مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، الذي تسلل للبلد الخليجي، وارتفع عدد مصابيه مؤخرا إلى 12.

وأوضحت الهيئة، في بيان "تويتر" مساء اليوم، أنه "بعد التنسيق مع الجهات المختصة تقرر تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة مصر اعتبارا من الغد (الأحد) ولمدة شهر".

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وأضافت أنه "يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يوما‎".

ولم يصدر تعليق فوري من مصر بشأن القرار.

وحتى اليوم، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.