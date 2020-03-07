الهلال يصعق الاتفاق بلدغة كاريلو

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق النصر الهلال فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف الهلال محترفه البوريفي أدريا كاريلو من ضربة رأسية عند الدقيقة (17) من الشوط الأول.
بهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده من النقاط إلى 50 نقطة ليعزز صدارته للدوري بفارق 8 نقاط من النصر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 26 نقطة ليبقى في المركز الـ 11 في ترتيب الدوري.
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