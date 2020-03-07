الجولة الـ 21 المستضيف لا يخسر

الخليج - حسن القبيسي

ابتعد الهلال في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 8 نقاط عن النصر أقرب منافسية، ورفع الهلال رصيده النقطي إلى 50 نقطة في صدارة سلم ترتيب الدوري بعد أن كسب ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل ، في حين تعثر منافسه النصر بالخسارة التي تلقها في المجمعة من الفيصلي ، ورفع الأهلي رصيده النقطي إلى 37 في المركزالثالث بفضل هدف لاعبه السومه في شباك الفيحاء .

وحول الوحدة رابع الترتيب تأخره بهدف أمام ضمك إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين ليرتفع رصيده إلى 36 في المركز الرابع، وتمكن أبها من العودة لسكة الانتصارات بعد أن كسب ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، وأدراك الحزم التعادل مع الاتحاد بهدف لمثله ، وتذيل العدالة سلم الترتيب بعد أن خسر من مضيفة الشباب بأربعة أهداف دون مقابل .

وشهدت الجولة الـ 21 غياب الجماهير الرياضية عن مباريات الدوري بسبب قرار وزارة الرياضية حرصاَ منها على سلامى الجماهير الرياضية من مرض الكورونا .

واحتسب في هذه الجولة أربع ركلات جزاء سجلت واحدة فقط بينما أهدرت الثلاث الآخرى ، وبذلك يصبح إجمالي عدد ركلات الجزاء المحتسبة حتى الآن 52 ركلة .

وفي صراع الهدافين لا يزال لاعب النصر حمد الله في الصدارة برصيد 16 هدف يلية جوميز الهلال بـ 14 ثم السومة من الأهلي بـ 13 هدف ، وسجل حتى نهاية الجولة الـ 21 477 هدف ، منها 51 هدف للهلال كأقوى هجوم ، يليه الأهلي بـ 36 هدف فالنصر بـ 34 هدف ، بينما يعتبر العدالة وضمك الأضعف دفاعاُ حيث تلقت شباكهما 41 هدف وبعدهما الحزم بـ 39 هدف:

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ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

1- الهلال 50 نقطة

2-النصر 42 نقطة

3-الأهلي 37 نقطة

4-الوحدة 36 نقطة

5-الفيصلي 34 نقطة

6-الرائد 32 نقطة

7-الشباب 31 نقطة

8-التعاون 29 نقطة

9-الفيحاء 27 نقطة

10-أبها 27 نقطة

11-الإتفاق 26 نقطة

12-الإتحاد 23نقطة

13-الحزم 23نقطة

14-الفتح 19 نقطة

15-ضمك 17 نقطة

16-العدالة 14 نقطة

مباريات الجولة الـ 22

الأربعاء 11 / مارس

16:10 ضمك * الهلال

19:45 الفيحاء * أبها

19:50 التعاون * الأهلي

21:45 النصر * الرائد

الخميس 12/ مارس

19:30 الفتح * العدالة

21:45 الاتحاد * الوحدة

الجمعة 13 مارس

19:50الحزم * الفيصلي

21:45 الاتفاق * الشباب