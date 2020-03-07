شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية تكشف حقيقة علاقتها بـ «الوافد المسيء» للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت الجمارك السعودية أمس السبت علاقتها بالوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمارك في بيان لها، إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي تضمن في حسابه بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي إساءات للمملكة العربية السعودية وقيادتنا الرشيدة ويدعي عبر حسابه أنه يعمل حاليا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك السعودية أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات.

وأضافت الجمارك: “أنه أثناء عمل الوافد اتضحت سوء أخلاقه مع زملائه في العمل وعدم مبالاته، الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في مايو 2018، ولا توجد أي علاقة تربطه حاليا بالعمل لدى الجمارك السعودية”.