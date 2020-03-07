شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع بـ«مكة».. وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهد طريق الخيف بالجموم شمالي مكة المكرمة، حادث مروعا أسفر عن وفاة شخصين وأصيب آخر بإصابة خطيرة، إثر حادث مروري.
وتلقى الهلال الأحمر بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة صغيرة من نوع “كابرس” بعد كوبري الجموم على طريق الخيف، وأسفر عن عدد من المصابين.
وبعد وصول الفرق إلى الموقع تبين وجود حالتي وفاة وحالة خطرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت إلى مستشفى حراء العام لتلقي العلاج اللازم.
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