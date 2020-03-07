سامسونج تبدأ في إطلاق هواتف Galaxy S20 في الأسواق العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بدأت شركة سامسونج في إطلاق هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 في الأسواق العالمية، وذلك بعد إصدار هاتفها القابل للطي الثاني (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الشهر الماضي.



وأصبح الآن يتوفر شراء هواتف (جالاكسي إس20) و(جالاكسي إس20 بلس) و(جالاكسي إس20 ألترا) في 20 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: أستراليا، الهند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، فيتنام، والولايات المتحدة، وبعض أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتتوفر الهواتف الثلاثة من سامسونج عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المتاجر. وبحلول نهاية الشهر الجاري ستكون الهواتف متوفرة في 130 بلدا، حسب ما أعلنت سامسونج.

وتتوفر نسخة 5G من (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا) بسعر يبدأ من 999.99 دولار أمريكي، و1,199.99 دولار، و1,399.99 دولار، على التوالي.

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وتوفر سامسونج برنامجا للمقايضة عبر موقعها الإلكتروني، إذ يمكن للمستخدمين الحصول على خصم بقيمة 700 دولار أمريكي عند شراء الهواتف الجديدة. ويُتاح هذا البرنامج لمدة محدودة من عدد من شركات الاتصالات، خاصةً في الولايات المتحدة.

وتتميز هواتف (جالاكسي إس20) الجديدة بشاشة من نوع Super AMOLED بدقة +QHD وكاميرا أمامية ضمن الشاشة، ومعدل تحديث 120 هرتزا، ومقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، ومعالج Exynos 990 أو سنابدراجون 865، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 512 جيجابايت. وهي تعمل بواجهة المستخدم One UI 2.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وتختلف الهواتف في أن (جالاكسي إس20) يقدم شاشة بقياس 6.2 بوصة و3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل، و64 ميجابكسل، و12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

أما هاتف (جالاكسي إس20 بلس) فيقدم شاشة بقياس 6.7 بوصة، و3 كاميرات خلفية بدقة مماثلة لدقة كاميرات (جالاكسي إس20)، بما في ذلك دقة الكاميرا الأمامية، ولكن هناك حساس رابع للتصوير الثلاثي الأبعاد.

أما هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) فيبلغ قياس شاشته 6.9 بوصة، وتبلغ دقة كاميراته الخلفية 108 ميجابكسل للرئيسية، و48 ميجابكسل للثانية، و12 ميجابكسل للثالثة، وهناك حساس للتصوير الثلاثي الأبعاد. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة عالية قدرها 40 ميجابكسل.

وتحتوي الهواتف بطاريات بسعة 4,000 ميلي أمبير/الساعة لهاتف (جالاكسي إس20)، وبسعة 4,500 ميلي أمبير/الساعة لهاتف (جالاكسي إس20 بلس)، وبسعة 5,000 ميلي أمبير/ساعة لهاتف (جالاكسي إس20 ألترا).